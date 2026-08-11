Ex de Sabrina Sabrok revela 15 años criando solo a su hija y acusa abandono de la cantante

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El músico Erick Farjeat confirmó que ha criado solo a Luna, la hija de 15 años con autismo que tuvo con Sabrina Sabrok, después de que la cantante la abandonara hace quince años. Farjeat asegura que la pensión que recibe no cubre todas las necesidades de la menor y describe la carga económica y emocional de ser madre soltera. Además, el ex‑pareja de Sabrok critica la actitud de la cantante y ofrece su disposición para que la niña mantenga contacto con su madre bajo ciertas condiciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 10:00 AM.