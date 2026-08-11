Victoria Ruffo pone condiciones para entrar a LCDLFM: “Mi baño y mi cama son sagrados”

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La actriz, conocida por sus papeles en telenovelas, afirmó que no ingresará al reality a menos que se cumplan exigencias estrictas de orden y limpieza, y confirmó que no ha recibido ofertas oficiales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 10:19 AM.