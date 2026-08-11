Victoria Ruffo pone condiciones para entrar a LCDLFM: “Mi baño y mi cama son sagrados”

En una rueda de prensa reciente, Victoria Ruffo, la "queen" de las telenovelas mexicanas, respondió a los rumores sobre su posible ingreso a la próxima temporada de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz, quien ha sido objeto de críticas por su postura sobre la disciplina dentro del programa, dejó claro que no participará a menos que se respeten una serie de condiciones que considera no negociables.
Por ahora, la posible incorporación de Victoria Ruffo al reality sigue siendo una hipótesis sin confirmación oficial.