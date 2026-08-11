Yahir revela diagnóstico de Hashimoto y explica por qué se duerme temprano en LCDLFM

En una entrevista que surgió a raíz de la discusión sobre la organización dentro de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), el cantante Yahir hizo una revelación personal que ha captado la atención de los seguidores del programa y de la comunidad en línea. Aproximadamente un mes antes de su ingreso al reality, Yahir fue diagnosticado con Hashimoto, una enfermedad autoinmune que ataca la glándula tiroides y produce síntomas como fatiga crónica, estreñimiento, piel seca, dificultad de concentración, pérdida de cabello y aumento de peso.
El intérprete de "Alucinado" explicó que la principal razón por la que suele retirarse a dormir temprano es la constante sensación de cansancio provocada por la enfermedad. Aunque no detalló cuáles de los síntomas le afectan con mayor intensidad, enfatizó que la fatiga es el factor predominante que influye en su rutina diaria dentro de la casa.
Yahir también expresó su solidaridad con la actriz Cynthia Klitbo, quien padece la misma patología. "Ella tiene episodios de ‘no me quiero levantar’ y es esa madr…", comentó, aludiendo a los momentos en que la compañera muestra dificultad para iniciar sus actividades. Sin embargo, el cantante no dudó en criticar las quejas de Klitbo sobre el ruido en la vivienda, señalando que él procura no generar escándalos al levantarse y espera el momento adecuado para preparar el desayuno.
La confesión del cantante se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un debate entre los internautas. Mientras una parte del público mostró empatía y apoyo a Yahir y a Klitbo por su lucha contra una enfermedad crónica, otro sector criticó a la actriz por supuestos hábitos poco saludables, como el consumo de alcohol y tabaco, que podrían agravar su condición.
Este episodio se suma a los conflictos previos de Cynthia Klitbo dentro del programa, entre los que destaca una reciente discusión con Aldo Rendón, también relacionada con la gestión de su enfermedad. La revelación de Yahir abre una nueva dimensión al debate sobre la salud y el bienestar de los participantes en reality shows de convivencia.