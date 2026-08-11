Yahir revela diagnóstico de Hashimoto y explica por qué se duerme temprano en LCDLFM

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El cantante Yahir confirmó que fue diagnosticado con la enfermedad autoinmune de la tiroides, Hashimoto, un mes antes de su participación en el reality, explicando que la fatiga que experimenta es la causa de sus horarios de sueño y mostrando empatía con la actriz Cynthia Klitbo, también afectada por la misma condición.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:25 AM.