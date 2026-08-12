Brad Pitt y Jennifer Aniston reavivan su amistad en la sombra del espectáculo

Los dos actores volvieron a estar en contacto después de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) de enero de 2020, cuando intercambiaron sus números de teléfono y Pitt tomó la iniciativa de escribirle a Aniston. Desde entonces, la amistad se ha desarrollado lejos de los reflectores, con encuentros ocasionales pero constantes.
Según fuentes cercanas a la producción de The Morning Show, durante la segunda temporada Brad Pitt asistía al set al menos una vez por semana para almorzar con Jennifer Aniston en su tráiler. “Era una cita fija para comer y él la cumplía”, comentó una persona vinculada al programa, añadiendo que algunos miembros del equipo sospechaban de su presencia pero desconocían la frecuencia.
Los encuentros también se dieron en la casa de Aniston, donde ambos buscaban privacidad para evitar a los paparazzis. “Jen y Brad se juntaron varias veces, principalmente en su casa. No podían verse en público”, señaló otra fuente.
El vínculo volvió a captar la atención pública cuando ambos participaron en la lectura virtual de Fast Times at Ridgemont High en septiembre de 2020, interpretando a Brad Hamilton y Linda Barrett respectivamente. La escena se volvió viral, pero la fuente descartó cualquier intención romántica: “Creció una relación platónica. Nada más”.
Para Pitt, la motivación era recuperar la confianza que Aniston le había brindado durante años. “Para Brad no había una agenda oculta ni expectativa de retomar el romance. Más que nada, Brad extrañaba tenerla como amiga de confianza”, explicó el informante.
La dinámica cambió cuando Pitt inició una relación con la ejecutiva de joyería Inés de Ramón. Aniston recibió la noticia de buen grado y, aunque los encuentros presenciales disminuyeron, siguen intercambiando mensajes ocasionales. “Todavía se mandan mensajes de vez en cuando, pero ahí es donde está su relación. A ella le gusta que hayan hecho las paces”, afirmó la fuente.
El pasado compartido de la pareja es recordado: se conocieron en 1998, se casaron en 2000 y se divorciaron en 2005 tras una cobertura mediática intensa vinculada a la relación de Pitt con Angelina Jolie. Actualmente, Pitt sigue con Inés de Ramón, mientras que Aniston mantiene una relación pública con el hipnoterapeuta Jim Curtis desde 2025.
En síntesis, la amistad entre Brad Pitt y Jennifer Aniston se ha consolidado como un vínculo de confianza y apoyo mutuo, alejado del escrutinio mediático y sin aspiraciones románticas, demostrando que, a más de dos décadas de su divorcio, pueden compartir momentos de camaradería en la intimidad.