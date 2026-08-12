Brad Pitt y Jennifer Aniston reavivan su amistad en la sombra del espectáculo

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Tras su reencuentro en los SAG Awards de 2020, Brad Pitt y Jennifer Aniston han mantenido una relación platónica y discreta, con encuentros semanales en el set de “The Morning Show” y visitas privadas, sin que exista intención romántica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/08/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 06:31 AM.