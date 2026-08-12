Demetrio Bonilla revela los secretos de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

La segunda temporada de "Nadie nos va a extrañar" llegó después de dos años de espera y ya está generando gran expectativa entre los seguidores. Demetrio Bonilla, el actor que da vida a Erick, concedió una entrevista a Infobae México donde explicó cómo vivió el inesperado recibimiento de la primera temporada y qué novedades trae la nueva entrega.
En síntesis, la entrevista muestra cómo Demetrio Bonilla vivió la sorpresa del éxito inicial, la evolución de su personaje y la camaradería que ha convertido a "Nadie nos va a extrañar" en un fenómeno televisivo que sigue conquistando al público mexicano.