Demetrio Bonilla revela los secretos de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

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En una entrevista exclusiva con Infobae México, Demetrio Bonilla, quien interpreta a Erick, narra su experiencia en la serie, el inesperado éxito de la primera temporada y los cambios de tono, humor y guion que trae la segunda entrega.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/08/2026 06:15 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 06:06 AM.