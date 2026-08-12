Fernanda Castillo desmiente rumores de enfermedad y defiende su delgadez

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La actriz Fernanda Castillo rompe el silencio y asegura que su figura no es señal de una enfermedad, rechazando las críticas de internautas que la acusan de problemas de salud por su “extrema delgadez”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/08/2026 06:30 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 06:04 AM.