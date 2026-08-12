Fernanda Castillo desmiente rumores de enfermedad y defiende su delgadez

La actriz Fernanda Castillo, conocida por su papel de Mónica Robles en El señor de los cielos, respondió este lunes a los comentarios de usuarios de redes sociales que aseguran que su delgadez es síntoma de una enfermedad. En una entrevista con varios medios, Castillo afirmó que su peso es resultado de una decisión personal y que, de estar enferma, no mantendría la agenda de proyectos que lleva actualmente.
Fernanda Castillo dejó claro que su estado físico no es indicio de enfermedad y que continuará trabajando en sus proyectos sin interrupciones. La polémica, sin embargo, sigue viva en redes, recordando la constante presión que enfrentan las figuras públicas respecto a su imagen corporal.