Los Huracanes del Norte y Gerardo Coronel “El Jerry” llegarán a Tucson con una noche de música

Los Huracanes del Norte y el cantante y compositor Gerardo Coronel, “El Jerry”, llegarán al escenario del AVA Amphitheater de Casino Del Sol el próximo sábado 10 de octubre de 2026, en una noche dedicada a los corridos y la música regional mexicana.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Huracanes del Norte son considerados una de las agrupaciones más representativas del género norteño. El grupo fue formado en 1969 por los hermanos Heraclio, Jesús y Francisco García, a quienes posteriormente se incorporó su hermano José Guadalupe.
La agrupación, originaria de Tangancícuaro, Michoacán, se trasladó a California durante su adolescencia y desde entonces construyó una trayectoria que incluye más de 60 álbumes y cientos de canciones grabadas. Su trabajo también les ha valido tres nominaciones a los premios Grammy.
En septiembre de 2022, Los Huracanes del Norte recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento a su trayectoria y a la influencia que han ejercido en la música regional mexicana.
Actualmente, la agrupación continúa realizando presentaciones con integrantes de la familia García de distintas generaciones, combinando a músicos fundadores con nuevos miembros que mantienen vigente el legado de la banda.
Por su parte, Gerardo Coronel, “El Jerry”, llegará a Tucson, Arizona, como uno de los exponentes contemporáneos de la música regional mexicana. El cantante y compositor es originario de Apatzingán, Michoacán, y comenzó a escribir canciones desde niño.
Su carrera profesional tomó impulso con el lanzamiento de su primer álbum en 2014 y posteriormente ha colocado diversos sencillos en las listas de popularidad, además de colaborar con otros artistas del género.
Coronel se ha distinguido por incorporar elementos de la narrativa tradicional de los corridos con sonidos y una interpretación más contemporánea, lo que le ha permitido consolidar seguidores tanto en México como en Estados Unidos.
Los boletos para este concierto ya están disponibles. El evento tendrá como sede el AVA Amphitheater, escenario al aire libre ubicado dentro de Casino Del Sol Resort, en Tucson, con capacidad para aproximadamente 5 mil personas y equipado con un sistema de sonido diseñado para presentaciones de gran formato.
La presentación reunirá así a una agrupación con más de medio siglo de historia dentro del norteño y a uno de los representantes de la nueva generación de la música regional mexicana.