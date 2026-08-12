Los Huracanes del Norte y Gerardo Coronel “El Jerry” llegarán a Tucson con una noche de música

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La legendaria agrupación norteña y el cantante michoacano se presentarán el próximo 10 de octubre en el AVA Amphitheater de Casino Del Sol, en un concierto que reunirá trayectoria y nuevas propuestas de la música regional mexicana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 11:39 AM.