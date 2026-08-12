Jeff the Killer, el creepypasta viral de 2008, tendrá su propia película producida por Savanah Moss

El estudio de producción Tongal y la influyente creadora de contenido digital Savanah Moss, quien acumula más de 11 millones de seguidores en TikTok, revelaron el desarrollo de la primera película basada en Jeff the Killer, el personaje de terror que surgió en internet en 2008 y se ha convertido en un referente del folklore digital.
Esta iniciativa se inserta en una tendencia creciente en la industria cinematográfica: la adaptación de historias virales de terror, conocidas como creepypasta, que ha cobrado impulso tras el éxito de Backrooms (Kane Parsons) y Obsesión (Curry Barker), ambas superando los 400 millones de dólares en taquilla mundial. El proyecto de Jeff the Killer será el primer largometraje de terror original de Tongal, una compañía que cuenta con una red de más de 160 000 realizadores independientes y que ha colaborado con marcas como Pharrell Williams, Focus Features y el LEGO Group.
Jeff the Killer nació como una imagen retocada de un rostro desfigurado que se viralizó rápidamente. Con el tiempo, la leyenda se consolidó alrededor de la historia de un adolescente de 13 años que, tras ser brutalmente atacado, se transforma en un asesino con la cara pálida, ojos negros y encías rojas al descubierto. Moss, conocida por sus “fever dream”, cortometrajes que combinan comedia y terror con recursos visuales poco convencionales, ha declarado que su vínculo con el personaje es nostálgico: “Crecí leyendo Jeff the Killer y todas las historias de creepypasta”.
Como productora ejecutiva, Moss liderará la dirección creativa del filme, acompañada por los productores Mark Korshak (con créditos en Incoming, Peppermint, The Age of Adaline) y Michael McKay (también de Peppermint y The Age of Adaline). En sus palabras, el objetivo es “ir más allá de la leyenda original y hacer que Jeff se sienta aterradoramente real”.
El proceso de desarrollo incluye una convocatoria pública abierta a creadores de todo el mundo para presentar conceptos de personajes, reflejando el modelo descentralizado de Tongal. James DeJulio, cofundador y director ejecutivo de la compañía, resaltó la relevancia del “jumpscare” de Jeff como parte del folclore de internet y señaló que este proyecto representa “el mayor cambio en Hollywood desde la ruptura del sistema de estudios original”.
Hasta el momento, la película no cuenta con guionista, director ni elenco confirmado; Tongal anunció que revelará más detalles sobre el equipo creativo y futuras convocatorias en los próximos meses.