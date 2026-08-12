Jeff the Killer, el creepypasta viral de 2008, tendrá su propia película producida por Savanah Moss

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El estudio Tongal y la creadora de contenido Savanah Moss, con más de 11 millones de seguidores en TikTok, anunciaron la adaptación cinematográfica del icónico creepypasta Jeff the Killer, marcando una nueva ola de proyectos de terror viral en Hollywood.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/08/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 06:33 AM.