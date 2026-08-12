Matan a primo de Alfredo Olivas en ataque armado a una taquería de Zapopan

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Un asalto con armas de fuego en la taquería “Tacos Fermín”, en la colonia La Cima de Zapopan, dejó dos muertos y al menos tres heridos; entre las víctimas fallecidas se confirmó que estaba el primo del cantante regional Alfredo Olivas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/08/2026 07:54 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 06:18 AM.