Matan a primo de Alfredo Olivas en ataque armado a una taquería de Zapopan

Un ataque armado perpetrado alrededor de las 21:00 h del lunes 10 de agosto en la taquería “Tacos Fermín”, ubicada en el cruce de las avenidas Federalistas y Doctor Ángel Leaño, dejó dos personas muertas y al menos tres lesionadas. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que una de las víctimas mortales era primo del cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas.
Según los informes preliminares, ocho sujetos armados llegaron al establecimiento a bordo de tres vehículos, se posicionaron dentro del local y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban allí. Tras los disparos, los agresores huyeron antes de la llegada de las autoridades. Policías municipales de Zapopan, elementos de la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano acordonaron la zona para levantar indicios. En el lugar se halló un arma de fuego y otras evidencias que serán analizadas en la investigación.
Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes. Las tres personas heridas fueron atendidas en hospitales locales y se encuentran bajo observación médica.
El caso ha reavivado la atención pública debido a la historia de violencia que ha rodeado a la familia de Olivas. En abril de 2021, Irving Olivas, hermano del cantante, fue asesinado junto a su esposa y su hijo de 1 año y 8 meses en un ataque en Zapopan. En diciembre de 2018, el padre de Alfredo, Alfredo Olivas Valenzuela, resultó herido tras ser atacado a balazos, y diez días después se registró un intento de asalto al hospital donde se encontraba internado. Además, el propio Alfredo Olivas sobrevivió a un atentado armado en febrero de 2015 mientras ofrecía un concierto en Parral, Chihuahua.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha divulgado el móvil del ataque ni la identidad de los responsables. Las investigaciones continúan para determinar si el homicidio del primo del cantante forma parte de una campaña de intimidación contra la familia Olivas o si responde a otro tipo de conflicto delictivo.