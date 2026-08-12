Nathalie Stuhlhofer anuncia la pérdida de su bebé Alanna

La creadora de contenido guatemalteca Nathalie Stuhlhofer, con más de 49 mil seguidores en Instagram, dio a conocer la trágica pérdida de su bebé, Alanna, mediante un video emotivo publicado en su cuenta. En el mensaje, la influencer, acompañada de su pareja, el entrenador deportivo Rodri “Bambi”, explicó que la decisión de hacer pública la noticia responde a la naturaleza de sus vidas como figuras públicas y a la inevitable curiosidad de sus seguidores, quienes habían seguido de cerca el embarazo documentado en sus redes.
“Entiendo que la gente tendrá preguntas, si ya nació o algo así, y ninguno de los dos estamos para responder”, manifestó Nathalie. Rodri añadió que, al ser personas públicas, consideraron necesario aclarar la situación para evitar rumores y preguntas invasivas: “Cada trabajo tiene ventajas y desventajas, y no es que podamos desaparecer de redes”.
Ambos anunciaron que se tomarán un breve descanso de las plataformas digitales para sobrellevar el duelo. “Todos estos meses basé todo mi contenido en esto”, señaló la influencer, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de aliento recibidos durante el embarazo.
En el video, Nathalie dedicó un extenso mensaje a Alanna, recordando los ocho meses de ilusión, ternura y amor que vivió con su hija. Rememoró las pataditas que sintió, las canciones que le cantó y la emoción de acercarse al momento de conocerla, concluyendo con un emotivo: “Te vamos a extrañar toda la vida, gracias por traernos tanta felicidad”.
La influencer también advirtió que, aunque ahora se alejará de las redes, podría volver a crear contenido en el futuro, pues su trabajo depende de estas plataformas y tiene responsabilidades que deberá retomar.
Hasta el momento, la pareja no ha revelado los detalles específicos que rodearon la pérdida de Alanna, manteniendo la información limitada a la propia familia.