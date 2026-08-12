Nathalie Stuhlhofer anuncia la pérdida de su bebé Alanna

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La influencer guatemalteca Nathalie Stuhlhofer informó, entre lágrimas, la muerte de su hija Alanna, esperada junto a su pareja, el entrenador Rodri “Bambi”, y explicó la decisión de comunicarlo públicamente para evitar especulaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/08/2026 06:05 AM.
En Espectáculos y editada el 12/08/2026 06:03 AM.