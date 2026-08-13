Adrián Marcelo y Kevyn Contreras, los nombres que rondan la nueva incorporación de La Granja VIP

El miércoles 12 de agosto se dieron a conocer las primeras pistas del nuevo integrante de La Granja VIP 2026, después de que Kenny Avilés fuera anunciado como la última participante del reality de TV Azteca. Los indicios, que consisten en risas estruendosas y la imagen de una carne asándose, fueron acompañados por una voz que advertía que el humor del próximo concursante "no es apto para cualquiera", lo que ha encendido la imaginación del público.
En las redes sociales, los internautas han señalado dos nombres que encajan con la descripción: Adrián Marcelo, ex‑habitante de La Casa de los Famosos México, y Kevyn Contreras, comediante regiomontano conocido por su estilo ácido y sin filtros. Ambos cumplen con el perfil de humor irreverente y provienen de Monterrey, Nuevo León.
Kevyn Contreras, nacido el 2 de febrero de 1996, lleva más de dos décadas en la escena cómica. Desde sus inicios imitando personajes de televisión hasta su paso por el programa infantil del Canal 28, ha evolucionado como telonero de figuras como Zagar y Brincos Dieras. En 2024 lanzó su primera gira en solitario y, en 2025, el tour “No me dejen solo”, que recorrió ciudades de México y Estados Unidos. Además, conduce el podcast El Moscast y acumula más de 1.5 millones de seguidores en TikTok.
Contreras es también conocido como “el comediante bicolor”, apodo que lleva por un traje dividido en rojo y azul, este último en homenaje a su hermano Henry, fallecido a los 18 años. Su vida personal ha sido objeto de atención mediática: padre de tres hijos, se casó en mayo de 2025 con la modelo Naomy Villarreal, pero la relación terminó meses después, anunciándose el divorcio.
El propio Kevyn Contreras alimentó las sospechas al comunicar que pondrá pausa a sus presentaciones para explorar nuevos horizontes, lo que sus seguidores interpretan como una posible incursión en el reality. Por su parte, Adrián Marcelo también ha sido mencionado por su estilo provocador, aunque no ha emitido declaraciones recientes al respecto.
La confirmación oficial del nuevo integrante se realizará el jueves 13 de agosto en el programa Ventaneando. Hasta entonces, la audiencia seguirá debatiendo cuál de los dos comediantes será el próximo rostro de La Granja VIP.