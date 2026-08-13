Adrián Marcelo y Kevyn Contreras, los nombres que rondan la nueva incorporación de La Granja VIP

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Tras la revelación de Kenny Avilés, las pistas difundidas el 12 de agosto apuntan a un comediante regiomontano de humor irreverente. La audiencia especula entre Adrián Marcelo y Kevyn Contreras como el próximo integrante de La Granja VIP 2, cuya presentación se confirmará el 13 de agosto en Ventaneando.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 08:26 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 09:48 AM.