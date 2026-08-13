Aitana Derbez debutó como bailarina en el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional

El pasado miércoles 12 de agosto, Sentidos Opuestos ofreció un concierto en el Auditorio Nacional que quedó marcado por la inesperada participación de Aitana Derbez, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Con tan solo 12 años, la joven subió al escenario para interpretar la coreografía de “Dónde están”, una de las canciones más emblemáticas del dúo pop.
El espectáculo contó con la asistencia de varios miembros de la familia Derbez. Eugenio, Aislinn Derbez y Kailani Ochmann (hija de la actriz y Mauricio Ochmann) se ubicaron en las primeras filas y, tras el show, pasaron tras bambalinas para felicitar a Aitana y a su madre Alessandra por la presentación.
Los momentos más destacados fueron difundidos en tiempo real por los propios Derbez. Aislinn Derbez escribió en sus redes: “Y la sorpresa de la noche fue Aitana”, mientras Eugenio compartía videos de su hija bailando, generando gran interacción entre sus seguidores.
Este debut como bailarina abre una nueva faceta artística para Aitana, quien ya había sido vista en eventos familiares, pero nunca había actuado frente a un público tan numeroso. La reacción del público fue entusiasta, aplaudiendo la energía y el talento de la pequeña.
Sentidos Opuestos, conocido por su repertorio de baladas y pop, agradeció la presencia de la familia Derbez, señalando que la colaboración inesperada añadió un toque de frescura al concierto. La noche concluyó con una ovación prolongada y la promesa de futuros eventos que podrían incluir más sorpresas familiares.