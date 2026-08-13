Aitana Derbez debutó como bailarina en el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional

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La menor de 12 años de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, Aitana Derbez, sorprendió al público al bailar “Dónde están” durante el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional. El evento contó con la presencia de Eugenio, Aislinn Derbez y Kailani Ochmann, quienes compartieron los momentos en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 10:11 AM.