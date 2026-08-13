Ana de Armas rompe con Tom Cruise y surge romance con el cantante venezolano Beto Montenegro

El 2 de agosto de 2026, la actriz cubana Ana de Armas, de 38 años, fue vista junto al cantante venezolano Alberto “Beto” Montenegro, de 37, en la isla de Formentera, la más pequeña del archipiélago balear. Ambos se tomaron de la mano y se besaron frente a los fotógrafos, mientras la actriz llevaba un traje de baño blanco y negro y Montenegro una camiseta blanca, shorts azules y una gorra verde.
La pareja, que se unió a un grupo de amigos para recorrer la isla y disfrutar de un paseo en barco al atardecer, apareció por primera vez en público en Madrid durante el verano, donde fueron captados bailando en un concierto según la revista española Hola. El representante de De Armas no respondió a los pedidos de comentario.
Montenegro es vocalista y guitarrista de la banda venezolana Rawayana, la primera agrupación de su país en ganar un Grammy al Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina en 2025. Con seis discos, el más reciente titulado “¿Dónde es el after?”, el grupo tiene programado un concierto en el Kia Forum de Los Ángeles en noviembre.
El nuevo romance llega meses después de que De Armas pusiera fin a su relación con el actor Tom Cruise, de 64 años, con quien estuvo nueve meses. Según fuentes citadas por Us Weekly, la actriz consideró que la relación avanzaba demasiado rápido y decidió “frenarla”, aunque mantiene una química y una amistad que la mantiene en contacto para un proyecto cinematográfico pendiente con los directores Doug Liman y Christopher McQuarrie.
En los últimos meses, De Armas también fue vista en eventos con Jacob Elordi en los Globos de Oro y con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton en el garaje de Ferrari durante el Gran Premio de Abu Dabi, generando especulaciones en la prensa.
La actriz, quien protagonizó en 2025 Ballerina (derivada de la saga John Wick), tiene en preparación varios proyectos, entre ellos Reenactment junto a Cameron Diaz y Benicio del Toro.