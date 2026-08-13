Ana de Armas rompe con Tom Cruise y surge romance con el cantante venezolano Beto Montenegro

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La actriz cubana Ana de Armas fue fotografiada besándose con el músico venezolano Beto Montenegro en la isla balear de Formentera, confirmando el fin de su relación con Tom Cruise. La aparición pública de la pareja se dio durante sus vacaciones de verano y ha generado gran expectación en los medios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 09:23 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 10:04 AM.