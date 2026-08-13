Gustavo Adolfo Infante condena la agresión verbal de Aldo Rendón a Cynthia Klitbo en LCDLF 2026

En un video publicado en TikTok, donde su cuenta reúne más de 265 mil seguidores, el periodista y conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante abordó el polémico enfrentamiento entre Aldo Rendón y la actriz Cynthia Klitbo dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Titulado «Aldo Rendón y su doble cara», el clip reconoce que el encierro y la convivencia forzada pueden provocar reacciones fuera de lo habitual, pero rechaza que ello sirva de excusa para los insultos.
Infante subrayó que “tampoco se pueden permitir ni aplaudir las peladeces”, refiriéndose a la expresión ofensiva que Rendón utilizó contra Klitbo durante una discusión sobre sus ronquidos. Además, denunció la aparente contradicción del participante, quien tras la agresión se acercó a la actriz, la abrazó y le pidió perdón diciendo: “Perdón, te quiero tanto”. El conductor consideró que este gesto no borra la falta de respeto cometida.
El periodista concluyó su intervención planteando un escenario hipotético: si las conductas agresivas aumentaran dentro de la casa, el programa perdería credibilidad y se normalizaría la violencia verbal. En la descripción del video, Infante reiteró que “una falta de respeto como la ocurrida entre los habitantes no tiene justificación” y urgió a la producción y al público a no aceptar ese tipo de actitudes como parte de la dinámica del reality.
La crítica de Infante se suma a la creciente oleada de reacciones externas al programa, que ya ha generado debate sobre los límites del entretenimiento televisivo y la responsabilidad de los participantes y productores frente al respeto mutuo.