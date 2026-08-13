Gustavo Adolfo Infante condena la agresión verbal de Aldo Rendón a Cynthia Klitbo en LCDLF 2026

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El conductor Gustavo Adolfo Infante utilizó su cuenta de TikTok para criticar duramente al participante Aldo Rendón por los insultos dirigidos a Cynthia Klitbo, señalando que la convivencia bajo presión no justifica la falta de respeto y pidiendo que no se normalicen esas conductas en el reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 09:50 AM.