Lamine Yamal celebra su 19° cumpleaños con una fiesta privada y Grupo Frontera como invitados

BaLamine Yamal, la joven promesa del fútbol español y campeón del Mundial de Norteamérica 2026, cerró el verano con una fiesta privada el pasado martes 11 de agosto, antes de incorporarse a la pretemporada del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick.
El evento, que tuvo lugar en una residencia de lujo en la zona de la Costa del Sol, contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y varios compañeros de equipo tanto del Barcelona como de la Selección española, entre ellos Gavi, Eric García y Fermín. Según fuentes cercanas, la celebración fue una forma de compensar el cumpleaños número 19 del futbolista, que coincidió con la fase final del Mundial y no pudo festejar a lo grande.
Entre los actos artísticos, destacó la presentación de Grupo Frontera, la banda de regional mexicano originaria de Edinburg, Texas, cuyos integrantes Payo y Juan Frontera compartieron fotos con Yamal en sus redes sociales confirmando su participación. La lista de invitados musicales, filtrada por el DJ Chamaquito, también incluyó a Ryan Castro, Myke Towers, Morad y Bad Gyal, artistas cuyas canciones son del agrado del futbolista.
El DJ Simone Bolognini, encargado de la ambientación sonora, reveló en sus historias que la fiesta tenía como objetivo “cerrar el verano antes de regresar a Barcelona”. La celebración se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con un ambiente de camaradería y música que combinó ritmos latinos, urbanos y regionales.
Tras la fiesta, Yamal se incorporará a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el técnico Hansi Flick evaluará su estado físico y táctico de cara a la próxima temporada. El joven delantero debutará oficialmente con el Barcelona en la Liga 2027/28 el domingo 23 de agosto, cuando el equipo visite al Elche en el Estadio Martínez Valero.
Antes de ese compromiso, el Barcelona tiene programado un amistoso contra Al Ahly de Egipto, aunque aún se desconoce si el entrenador le otorgará minutos a Yamal en ese encuentro.