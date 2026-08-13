Lamine Yamal celebra su 19° cumpleaños con una fiesta privada y Grupo Frontera como invitados

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El joven futbolista español, campeón del Mundial 2026, organizó una celebración íntima el 11 de agosto, donde actuó la banda de regional mexicano Grupo Frontera junto a otros artistas internacionales, y asistieron compañeros del Barcelona y de la Selección.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 01:27 PM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 07:17 PM.