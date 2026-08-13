Muere Pepe López, actor de la Época de Oro del cine mexicano y compañero de Tin Tán

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La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento del actor Pepe López, recordado por su participación en la película “Especialista en chamacas” (1965) junto a Germán Valdés “Tin Tán”. La noticia ha generado una ola de homenajes en redes sociales y la expectativa de futuros actos conmemorativos por parte del gremio artístico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 09:59 AM.