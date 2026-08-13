Paola Dalay rompe el silencio y desmiente rumores de separación e infidelidad

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La influencer Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, negó los rumores de una supuesta ruptura y de infidelidad, explicó su relación con la suegra Victoria Ruffo y confirmó que su prioridad es el bienestar de su hija Tessa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 10:04 AM.