Paola Dalay rompe el silencio y desmiente rumores de separación e infidelidad

En una breve entrevista frente a un establecimiento comercial, Paola Dalay, influencer y madre de la pequeña Tessa, respondió a los crecientes rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta separación de su pareja, el actor José Eduardo Derbez, con quien lleva siete años de relación.
Dalay sostuvo que, a pesar de la oleada de especulaciones, se siente tranquila y que su relación con Derbez se mantiene estable. "Siempre habrá días buenos y días malos, pero todo se arregla, todo se resuelve, todo se habla", afirmó la joven, quien también desmintió las acusaciones de infidelidad que se le han atribuido a ambos.
En cuanto a la posibilidad de una futura separación, la influencer reveló que ha conversado con Derbez sobre el tema y que, de llegar a suceder, su principal objetivo sería proteger a su hija. "Nuestro compromiso es con Tessa; ella es lo más importante", señaló.
Los internautas también interpretaron algunas de sus publicaciones como indirectas contra el actor. Dalay aclaró que no ha lanzado mensajes en contra de José Eduardo y que cualquier interpretación es ajena a su intención.
Respecto a la crítica por permitir que su hija pase unos días con Derbez en España, donde el actor se encuentra temporalmente por un proyecto, la influencer defendió la decisión, indicando que la distancia no afecta la relación padre‑hija.
Finalmente, Dalay abordó la relación con su suegra, la reconocida actriz Victoria Ruffo. La influencer describió una relación basada en el respeto y el cariño: "Nunca se mete en nada que no se tenga que meter, la quiero muchísimo, a mi suegro también".
Con estas declaraciones, Paola Dalay busca poner fin a los rumores y centrar la atención en la estabilidad familiar y el bienestar de su hija.