Ritchie Blackmore regresa al escenario con Deep Purple tras 33 años

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El guitarrista de 81 años, cofundador de Deep Purple, volvió a compartir escenario con la banda después de tres décadas, interpretando el clásico “Smoke on the Water” ante miles de seguidores en el Jones Beach Theater de Nueva York. El inesperado reencuentro, gestado por un mensaje de Blackmore a Ian Gillan, marcó uno de los momentos más esperados del rock clásico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 09:58 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 10:14 AM.