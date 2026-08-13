Ritchie Blackmore regresa al escenario con Deep Purple tras 33 años

Ritchie Blackmore, cofundador de Deep Purple y figura emblemática del rock, subió al escenario del Jones Beach Theater en Wantagh, Nueva York, el pasado miércoles para tocar “Smoke on the Water” junto a la formación actual de la banda, después de 33 años de ausencia. El concierto, que reunió a miles de seguidores, se convirtió en un hito histórico para los amantes del rock clásico.
El regreso de Blackmore fue impulsado por su propia iniciativa: en una transmisión en vivo con su esposa, la cantante Candice Night, el guitarrista reveló que había enviado un mensaje al vocalista Ian Gillan, residente en Portugal, para preguntar si podía participar en un encore. Gillan llevó la propuesta al resto de la banda y obtuvo el visto bueno, pese a que la alineación oficial había comunicado previamente que no habría reuniones, ni siquiera para la inducción de Deep Purple al Rock & Roll Hall of Fame en 2016.
La noticia, inicialmente confidencial, se difundió rápidamente cuando Night publicó una fotografía del backstage mostrando a Blackmore junto a los miembros de Deep Purple, acompañada del mensaje “Esto me calienta el corazón”. En el escenario, Gillan presentó al guitarrista con una anécdota que hizo referencia a una carta recibida de Blackmore, y poco después los acordes de “Smoke on the Water” resonaron en el recinto, con el vocalista cantando mientras apoyaba su brazo sobre el hombro del legendario músico.
El regreso no estuvo exento de dificultades físicas. Blackmore confesó en un podcast que lleva 25 años sin tocar rock, dedicándose a la guitarra acústica con Blackmore’s Night, y que tuvo que cambiar las cuerdas de su Stratocaster por primera vez en décadas. Además, reveló que recibió una inyección de corticoides en la zona lumbar y utilizó un taburete para soportar el peso de su cuerpo, debido a cuatro hernias discales.
El momento fue captado por los conductores del podcast Metal Voice, quienes, al ver las primeras imágenes, declararon: “La historia acaba de escribirse”. Deep Purple continúa su gira mundial en apoyo del álbum Splat! (2026), con fechas programadas hasta noviembre en Norteamérica, Europa y América Latina. El guitarrista actual, Simon McBride, permaneció en su puesto; Blackmore participó únicamente en la canción de cierre, reconociendo el talento de su sucesor: “Es un guitarrista muy bueno”.