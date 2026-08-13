Verónica Castro asiste con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

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El cantante Cristian Castro recibió su diploma de bachillerato a los 51 años, mientras su madre, Verónica Castro, llegó al acto con un tanque de oxígeno y palabras de apoyo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/08/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 09:59 AM.