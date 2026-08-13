Verónica Castro asiste con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

El miércoles 12 de agosto, el cantante Cristian Castro celebró su graduación de preparatoria en la ceremonia de PrepaW, ubicada en el centro de México. A los 51 años, el intérprete recibió su diploma de bachillerato después de dos años y medio de estudios a distancia, y fue distinguido como Graduado de Honor, vistiendo un traje negro.
Entre los asistentes se destacó la presencia de su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, quien llegó al evento acompañada de un tanque de oxígeno. Aunque no ofreció una entrevista extensa, la artista dedicó unas breves palabras a la prensa, resaltando la importancia de la educación y recordando su propia experiencia al combinar estudios universitarios con la carrera artística.
La ceremonia también contó con la participación de la conductora Pati Chapoy, quien elogió la decisión de Cristian de retomar sus estudios, calificándola como un ejemplo “fuera de serie”. Chapoy subrayó que, a su edad, el cantante demuestra que nunca es tarde para formarse académicamente.
PrepaW anunció previamente que Cristian Castro sería su Graduado de Honor y que la graduación reuniría a seguidores y alumnos del plantel. El cantante, quien abandonó la preparatoria en su juventud para dedicarse a la música, retomó sus estudios en la adultez y ahora planea continuar su formación, aunque la institución aclaró que no existe un pase directo a la UNAM tras concluir la preparatoria con ellos.
Verónica Castro, quien obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM a principios de los setenta mientras estaba embarazada, recordó lo “difícil y complicado” que resulta retomar los estudios de adulto. Aseguró que se organizará una cena para celebrar el logro de su hijo y reiteró que “estudiar es la única manera de salir adelante”.
El futuro académico de Cristian Castro aún está por definirse; la UNAM precisó que, para ingresar a una licenciatura, deberá cumplir con los requisitos generales de admisión, ya que PrepaW es una preparatoria privada avalada por la universidad, pero no otorga pase reglamentado.