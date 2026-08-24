Actriz de Disney demanda al estudio por abusos sexuales sufridos a los 14 años

...

Raquel Lee Boileau presentó una demanda civil contra The Walt Disney Company en el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusando al conglomerado de negligencia y encubrimiento de abusos sexuales cometidos por un empleado adulto durante el rodaje de la película “The Poof Point” (2001).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 03:12 PM.