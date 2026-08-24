Adrián Marcelo critica la temporada 2026 de La Casa de los Famosos y la compara con su paso

Durante la transmisión de Hermanos de Leche, el regiomontano Adrián Marcelo, junto a su colega Iván Fematt, alias “La Mole”, ofreció una cruda evaluación de la actual temporada 2026 de La Casa de los Famosos México. El exconcursante sostuvo que la producción no ha logrado replicar el fenómeno que él generó en su paso por el reality, calificando la edición presente de lenta y poco polémica.
“Tú fuiste un güey que revolucionaste La Casa”, recordó “La Mole”, a lo que Marcelo respondió: “Ya les dije que no van a poder igualar”. El comentario subrayó la percepción de que la dinámica actual carece del impacto que marcó su salida en la semana siete, la cual, según él, demostró que los habitantes actuales necesitan “weyes que se comprometan con el entretenimiento”.
Marcelo también comparó su presencia física con la de Abelito, afirmando: “Un enano no es lo mismo que un güey de 1.90”. Además, criticó a varios participantes actuales: describió a Aldo Rendón como “alguien que dice cosas” pero limitado por su vínculo con el ecosistema de Televisa; y calificó a Cynthia Klitbo y Memo Schutz como “chidos, pero insípidos”, señalando que no comprenden el entretenimiento que se exige en 2026.
El exconcursante insinuó que muchos habitantes actuales priorizan la conservación de sus contratos con Televisa sobre la generación de contenido polémico, lo que, según él, empobrece la dinámica del programa. Concluyó que la salida que protagonizó en su temporada le dio la razón: “Necesitan weyes que se comprometan con el entretenimiento”.
La crítica de Marcelo llega en medio de la convocatoria de Galilea Montijo a los habitantes para que generen contenido propio, en respuesta a la percepción del público de que la edición actual carece de ritmo y momentos controvertidos.