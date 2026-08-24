Adrián Marcelo critica la temporada 2026 de La Casa de los Famosos y la compara con su paso

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En el programa de YouTube 'Hermanos de Leche', el exconcursante Adrián Marcelo, acompañado de Iván Fematt 'La Mole', analizó la edición 2026 de La Casa de los Famosos, señalando la falta de ritmo y polémica, y recordó el impacto que tuvo en su propia temporada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 09:17 PM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 09:26 PM.