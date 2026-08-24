Chris Slade, baterista de AC/DC, anuncia su retiro a punto de cumplir 80 años

Chris Slade, reconocido baterista que integró a AC/DC en dos etapas (1989‑1994 y 2015‑2016), anunció su retiro definitivo a pocos meses de cumplir 80 años. El músico publicó un video en su página de Facebook donde explicó que una apoplejía leve que sufrió hace aproximadamente siete años ha generado secuelas físicas que le impiden continuar con su actividad profesional.
En el mensaje, Slade agradeció al público y a los integrantes de su proyecto actual, The Chris Slade Timeline, por el apoyo recibido a lo largo de su carrera. «Con gran pesar anuncio mi retiro de la batería. Tengo casi 80 años. He tocado la batería profesionalmente desde los 16 con Tom Jones… Gracias a todos por venir a los conciertos», declaró.
El artista detalló que el derrame cerebral, aunque inicialmente fue leve, se ha agravado con el tiempo, limitando su capacidad física: «Me temo que eso me ha afectado mucho». Añadió que, aunque admira a artistas como los Rolling Stones o Paul McCartney, que siguen activos en sus ochenta, su condición le obliga a decir adiós a los escenarios.
La trayectoria de Slade abarca colaboraciones con Tom Jones, Manfred Mann, The Firm (junto a Jimmy Page y Paul Rodgers) y, por supuesto, su paso por AC/DC. En su primera etapa con la banda, participó en el álbum The Razors Edge (1990), grabando baterías emblemáticas como “Thunderstruck” y “Moneytalks”. Regresó en 2015 para sustituir a Phil Rudd durante la gira mundial, permaneciendo hasta mediados de 2016.
Actualmente, AC/DC continúa su gira por Norteamérica con Matt Laug como baterista, mientras Slade cierra una carrera que se extiende por más de seis décadas, iniciada a los 16 años.
El baterista cumplirá 80 años el próximo 30 de octubre. En su despedida, invitó a sus seguidores a seguir a The Chris Slade Timeline en Facebook para recibir actualizaciones ocasionales.