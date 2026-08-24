Chris Slade, baterista de AC/DC, anuncia su retiro a punto de cumplir 80 años

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El legendario percusionista británico Chris Slade, quien formó parte de AC/DC en dos periodos, comunicó su retiro definitivo tras una apoplejía que sufrió hace siete años y que ha empeorado, impidiéndole seguir en los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 09:18 PM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 09:20 PM.