Critican a Ese Pérez por hablar mal de Flor Vigna tras la gala de eliminación

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El concursante de La Casa de los Famosos México, Ese Pérez, fue duramente cuestionado en redes sociales después de afirmar “Ni novios somos” al referirse a Flor Vigna, generando una polémica que involucró a compañeros de casa y al público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 06:06 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 01:52 PM.