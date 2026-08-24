Critican a Ese Pérez por hablar mal de Flor Vigna tras la gala de eliminación

Durante la gala de eliminación del reality La Casa de los Famosos México, el participante Ese Pérez respondió a la petición de Flor Vigna de que la defendiera diciendo: “Ni novios somos”. La frase, captada por las cámaras, desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron al concursante de hablar a sus espaldas y de minimizar la relación que ambos habían insinuado dentro de la casa.
El debate se intensificó cuando los compañeros de casa Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia defendieron a Ese Pérez, argumentando que la presencia de Flor Vigna no beneficiaba al concursante y que, en su opinión, la actriz estaba “aprovechándose” de él. Ambos sugirieron que la salida de Flor sería lo mejor para la dinámica del programa.
Por su parte, Flor Vigna reaccionó en el mismo episodio, reclamando a Ese Pérez que él también la buscaba y que el interés entre ambos era mutuo. La actriz manifestó su molestia en redes, acompañada de un video donde se le escucha decir: “Pedí que me saquen, me encantaría desde afuera entenderte un poco…”.
El público, sin embargo, votó a favor de Ese Pérez, permitiéndole regresar a la casa. Tras su salvación, el concursante reiteró su postura, alineándose con los argumentos de Ochoa y Laguardia y deslindándose de cualquier vínculo romántico con la argentina.
La controversia ha reavivado las dudas sobre la naturaleza de la relación entre ambos participantes, que desde su ingreso al programa han mostrado momentos de cercanía que han sido interpretados de diversas maneras por los espectadores y los propios habitantes de la casa.
Analistas de medios señalan que este tipo de conflictos son habituales en reality shows, pues generan interacción y debate entre la audiencia, lo que a su vez incrementa la sintonía y la repercusión en redes sociales.