Alfonso Herrera y Laisha Wilkins encienden debate sobre la representación del narco en cine mexicano

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El intercambio en la red social X entre el actor Alfonso Herrera y la actriz Laisha Wilkins reaviva la polémica sobre la presencia del narcotráfico en la pantalla nacional. La discusión gira en torno a la película “La Captura”, que narra la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde la perspectiva de los policías, y plantea preguntas sobre la saturación de temas narco en la industria audiovisual mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 09:59 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 03:18 PM.