Fallece Shelley Fabares, actriz icónica de “The Donna Reed Show” y coprotagonista de Elvis Presley

Shelley Fabares, conocida por su papel de Mary Stone en The Donna Reed Show y por sus apariciones en la serie Coach, falleció el sábado a los 82 años después de una breve enfermedad, confirmó su familia en un comunicado.
El comunicado describió a Fabares como “una fuente de amor, fortaleza, risa y consuelo” para quienes la rodearon, resaltando su capacidad para hacer sentir a los demás “bienvenidos, valorados y queridos”. La actriz deja como sobrevivientes a su esposo, el actor Mike Farrell (conocido por M*A*S*H), a los hijos de Farrell, Erin y Michael, y a varios familiares cercanos.
Fabares nació el 19 de enero de 1944 en Santa Mónica, California. Inició su carrera en el modelaje a los tres años y, a los nueve, fue invitada por Frank Sinatra a cantar “Young at Heart” en un especial de NBC. Su gran salto a la fama llegó en 1958, cuando fue elegida para interpretar a la adolescente Mary Stone en The Donna Reed Show, serie que se mantuvo al aire ocho temporadas hasta 1966.
En paralelo, la actriz cultivó una breve pero exitosa carrera musical; su sencillo “Johnny Angel” encabezó el Billboard Hot 100 en abril de 1962. A pesar de su éxito, Fabares admitió en una entrevista de 1983 que “literalmente no sé cantar”, reconociendo el uso de overdubbing en sus grabaciones.
Durante la década de los sesenta, Fabares compartió pantalla con Elvis Presley en tres películas: Girl Happy (1965), Spinout (1966) y Clambake (1967). Recordó su primer encuentro con el cantante: “Lo miré, y era Elvis. Estaba caminando. La presencia que tenía ese hombre… nadie podía hablar. Todos simplemente se detuvieron”.
Tras una fase de menor actividad a finales de los sesenta, volvió a la pantalla con el telefilme Brian’s Song (1971) y, más tarde, con la comedia de ABC Coach (1989‑1997), donde interpretó a la periodista Christine Armstrong, papel que le valió dos nominaciones al Emmy. El actor Craig T. Nelson, su compañero de reparto, rindió homenaje diciendo: “Shelley era una gran dama… una roca. La extrañaré”.
Fabares también tuvo participaciones recurrentes en One Day at a Time, The Brian Keith Show y Forever Fernwood. En 2000 recibió un trasplante de hígado después de casi dos años en lista de espera.
Antes de casarse con Mike Farrell en 1984, estuvo vinculada al productor discográfico Lou Adler. Su matrimonio se celebró en la residencia de su tía, la actriz Nanette Fabray, en Pacific Palisades.
La partida de Shelley Fabares cierra un capítulo importante de la historia del entretenimiento estadounidense, dejando un legado que abarca televisión, cine, música y una profunda influencia en colegas y seguidores.