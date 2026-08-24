Fallece Shelley Fabares, actriz icónica de “The Donna Reed Show” y coprotagonista de Elvis Presley

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La actriz Shelley Fabares murió a los 82 años en Los Ángeles tras una breve enfermedad; su legado abarca éxitos televisivos, la canción “Johnny Angel” y tres filmes junto a Elvis Presley.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 02:19 PM.