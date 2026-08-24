Galilea Montijo anuncia nuevas sanciones y votación de “El Mueble” en La Casa de los Famosos México

La producción de La Casa de los Famosos México ha decidido intervenir tras la notable disminución de audiencia y la falta de contenido competitivo en la cuarta temporada. En la gala del domingo 23 de agosto, la conductora principal, Galilea Montijo, lanzó un llamado a los habitantes para que incrementen su competitividad, estrategia y participación, señalando que la casa aún no ha desarrollado un verdadero espíritu de rivalidad.
Como parte de la nueva estrategia, se anunció una votación para que el público determine quién es el habitante más “mueble” de la casa. La dinámica, que permanecerá abierta mientras la audiencia emite su voto, está acompañada de la promesa de sanciones para quienes no se involucren lo suficiente en el reality.
Montijo subrayó en el programa HOY que “la nueva dinámica del reality aún no ha terminado”, y adelantó que la producción está preparando un anuncio adicional para la noche del mismo día. Además, informó que la gala del martes 25 de agosto también contará con otro anuncio, instando a la audiencia a mantenerse atenta y seguir de cerca cada movimiento dentro de la casa.
Los cambios buscan revitalizar el programa, generar mayor interacción del público y, sobre todo, revertir la tendencia a la baja en los índices de rating que ha experimentado la temporada. La expectativa ahora se centra en cómo reaccionarán los participantes a las sanciones y cuál será el resultado de la votación del “habitante más mueble”.