Galilea Montijo anuncia nuevas sanciones y votación de “El Mueble” en La Casa de los Famosos México

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Ante la caída de rating y la escasa actividad dentro de la casa, la conductora Galilea Montijo reveló una nueva dinámica de votación y sanciones para los habitantes, prometiendo más sorpresas en los próximos episodios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 09:17 PM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 09:24 PM.