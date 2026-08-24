Karla Panini vuelve a ser blanco de críticas tras cantar alabanzas cristianas

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Un video viral muestra a la comediante Karla Panini interpretando himnos religiosos en un evento cristiano, lo que reaviva las polémicas surgidas hace más de una década por su conflicto con Karla Luna. Internautas se dividieron entre quienes la acusan de falta de arrepentimiento y quienes defienden su derecho a una segunda oportunidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 02:15 PM.