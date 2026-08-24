Karla Panini vuelve a ser blanco de críticas tras cantar alabanzas cristianas

Un fragmento difundido en TikTok y otras plataformas muestra a Karla Panini, exintegrante del grupo de comedia Las Lavanderas, cantando alabanzas cristianas frente a una congregación. El video, que ha acumulado cientos de comentarios, volvió a colocar en el centro de la discusión la polémica que la comediante protagonizó hace más de diez años con su entonces compañera Karla Luna y el productor Américo Garza.
En aquel entonces, Panini y Luna fueron protagonistas de una controversia mediática tras la difusión de un video íntimo que involucró a Garza, lo que generó una ola de críticas y acusaciones de falta de ética. Desde entonces, la figura de Panini ha permanecido bajo el escrutinio público, y su reciente aparición en un evento religioso ha reavivado esas tensiones.
Las reacciones en redes sociales fueron polarizadas. Por un lado, usuarios como @Usuario1 cuestionaron su supuesta falta de arrepentimiento, señalando: "Si realmente se hubiera arrepentido, habría dejado al marido de su amiga". Otros, como @Usuario2, dirigieron sus críticas a las iglesias que permiten la participación de figuras controvertidas, argumentando que la presencia de Panini podría desvirtuar la solemnidad del culto.
En contraste, una parte de la audiencia defendió la posibilidad de que la comediante haya encontrado en la fe una vía de transformación personal. Comentarios como "Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad" y "El arrepentimiento y el perdón son pilares del cristianismo" resaltaron la dimensión espiritual del acto y la capacidad de la religión para ofrecer redención.
El acercamiento de Panini al cristianismo no es reciente. En 2020, la artista compartió un testimonio ante una congregación, relatando cambios de vida vinculados a su fe. En enero de 2025 volvió a generar reacciones al publicar otro video cantando a Dios, lo que indica una continuidad en su expresión religiosa.
En conclusión, la aparición de Karla Panini cantando en un evento cristiano ha desencadenado un debate que trasciende la simple interpretación musical, reabriendo la discusión sobre el perdón, la autenticidad del arrepentimiento y la relación entre la fama y la fe en la esfera pública mexicana.