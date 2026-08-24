Niurka Marcos se une a La Granja VIP 2: la vedette causa polémica antes del estreno

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TV Azteca confirmó la incorporación de Niurka Marcos al elenco de La Granja VIP 2. La vedette, conocida por su personalidad explosiva, será presentada en un huevo gigante y ya genera reacciones encontradas entre el público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 06:07 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 11:54 AM.