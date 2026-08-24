Niurka Marcos se une a La Granja VIP 2: la vedette causa polémica antes del estreno

TV Azteca anunció este sábado, 23 de agosto, la llegada de Niurka Marcos a la segunda temporada de La Granja VIP, programada para estrenarse en los próximos días. A través de sus redes oficiales, la producción reveló a la vedette dentro de un huevo gigante, símbolo que ha utilizado para presentar a los nuevos participantes.
Vestida con botas vaqueras y sombrero, Niurka se describió a sí misma como “la reina de la sensualidad” y prometió aportar su característico “sazón” a la competencia. La aparición de la artista, famosa por sus enfrentamientos y declaraciones polémicas, sugiere que los momentos más controvertidos del reality podrían intensificarse.
Sin embargo, la reacción del público no ha sido homogénea. En redes sociales, varios usuarios expresaron su escepticismo, argumentando que la presencia de Niurka podría traducirse en “las mismas peleas y gritos de siempre”. Otros señalaron que su participación en realities se ha vuelto repetitiva y que no aportará una dinámica novedosa al programa.
Algunos comentarios críticos fueron particularmente duros: “Al inicio quiere a todos, luego pelea y pelea con la producción”, y “Su inclusión podría resultar contraproducente para la tele”. A pesar de estas opiniones, la producción confía en que la personalidad de Niurka generará audiencia y mantendrá el interés del público durante la transmisión.
La expectativa ahora se centra en cómo la vedette se adaptará al entorno rural del programa y si sus polémicas habituales se traducirán en mayor rating para TV Azteca.