Novio de Hayden Panettiere habría empeñado sus pertenencias antes de su fallecimiento

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Según declaraciones de la madre de la actriz, Lesley Vogel, y reportes del New York Times, Brian Hickerson habría vendido o empeñado objetos personales de Hayden Panettiere, incluida una guitarra antigua, poco antes de que la actriz muriera el 16 de agosto en Carolina del Sur.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 01:21 PM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 03:41 PM.