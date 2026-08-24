Novio de Hayden Panettiere habría empeñado sus pertenencias antes de su fallecimiento

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, sigue generando interrogantes. El 16 de agosto fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville y, tras los intentos de reanimación de los paramédicos, fue declarada muerta en el lugar. La causa oficial aún no se ha determinado; la oficina forense espera los resultados toxicológicos y, hasta el momento, no hay indicios de violencia.
En medio de la investigación, la madre de la actriz, Lesley Vogel, reveló en una entrevista con The New York Times que el expareja de Hayden, Brian Hickerson, habría empeñado varias de sus pertenencias antes de su muerte. Entre los objetos mencionados se encuentra una guitarra antigua que pertenecía a la actriz y que Hickerson habría llevado a una casa de empeño. Vogel también afirmó que su hija descubrió que algunas de sus cosas estaban almacenadas en una unidad bajo control de Hickerson.
Una segunda fuente citada por el diario corroboró que Hickerson vendió o empeñó artículos de Panettiere, aunque estas acusaciones no constituyen una denuncia judicial formal ni han sido verificadas por autoridades.
La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzó en 2018 y estuvo marcada por episodios de violencia doméstica y problemas legales. Hickerson fue arrestado en varias ocasiones por incidentes vinculados a la actriz y la propia Panettiere relató su experiencia de abuso en sus memorias This Is Me: A Reckoning. A pesar de la separación, ambos mantuvieron contacto y fueron vistos juntos en los meses previos al fallecimiento, lo que generó preocupación en Vogel.
Vogel aseguró que intentó persuadir a su hija para que se alejara de Hickerson, llegando a imponer un ultimátum. Según la entrevista, el expareja también desempeñó funciones de asistente personal, manejando correos electrónicos, cuidando a los perros y realizando otras tareas cotidianas. La madre de Hayden manifestó que trató de impedir que él tuviera acceso a sus finanzas y a aspectos íntimos de su vida, lo que habría contribuido al distanciamiento entre madre e hija.
Hasta el momento, la investigación de la muerte de Hayden Panettiere permanece abierta y sin una causa oficial. Las acusaciones sobre el empeño de sus pertenencias forman parte del panorama mediático que rodea el caso, pero carecen de confirmación judicial.