Ricky Martin regresa al cine con 'Hombre al agua' de Gael García Bernal

Ricky Martin vuelve a la gran pantalla como actor y productor ejecutivo en Hombre al agua, el tercer largometraje dirigido por Gael García Bernal. Su participación, mantenida en secreto desde el inicio del rodaje, se reveló junto al primer tráiler del filme, generando gran expectación en la industria.
La película, coescrita y producida por Bernal y su socio Diego Luna bajo la productora La Corriente del Golfo, se presenta como una comedia dramática con matices surrealistas. Bernal interpreta a Camilo, un salvavidas cubano cuya vida cambia al rescatar a Abel, un poderoso empresario mexicano, y la trama se complica cuando Camilo se casa con la hija de Abel.
Ricky Martin interpreta a Roby, un actor contratado para dar vida a Camilo en un biopic dentro de la historia. El papel marca el primer rol completamente en español del cantante en más de veinte años y se filmó en un solo día en Mérida, Yucatán. Bernal explicó que el fichaje surgió como un “accidente maravilloso” y que la disposición de Martin fue “una enorme generosidad” que lo convirtió en uno de los mayores impulsores del proyecto.
El propio Martin declaró que trabajar junto a Gael García Bernal es “un honor” y que está “increíblemente orgulloso” de formar parte de la película, aportando tanto como actor como productor ejecutivo.
Hombre al agua se estrenará mundialmente en la sección Spotlight del Festival de Cine de Venecia y tendrá una función especial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En México, el estreno está programado para el 24 de septiembre, y el filme compite entre los 17 títulos que podrían representar al país en los Premios de la Academia 2027.
Paralelamente, Martin ha compartido en redes su rutina de entrenamiento, que incluye capoeira y ejercicios de fuerza, y ha hablado abiertamente sobre su proceso personal de transparencia y aceptación de su identidad sexual, temas que ha abordado en entrevistas recientes y en su próximo libro.