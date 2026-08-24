Ricky Martin regresa al cine con 'Hombre al agua' de Gael García Bernal

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El cantante puertorriqueño Ricky Martin se incorpora como actor y productor ejecutivo a la nueva película de Gael García Bernal, 'Hombre al agua'. El largometraje, una comedia dramática con tintes surrealistas, se estrenará en el Festival de Venecia y luego en Toronto, antes de llegar a cines mexicanos el 24 de septiembre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 10:05 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 02:22 PM.