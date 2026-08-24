Victoria Ruffo no se arrepiente de sus comentarios sobre la hija de Eugenio Derbez

En una rueda de prensa celebrada el pasado viernes, la actriz mexicana Victoria Ruffo abordó la controversia que surgió tras sus comentarios sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Durante una presentación en el Auditorio Nacional, Ruffo señaló que la menor atraviesa una etapa complicada de crecimiento, pero elogió su talento al afirmar: "Si canta bien, qué padre; y si baila bien, qué padre". La frase se viralizó y fue interpretada como una crítica directa, lo que desencadenó una oleada de reacciones negativas en redes sociales.
Ante la presión mediática, Ruffo aclaró que nunca tuvo la intención de atacar a la niña y que sus palabras fueron sacadas de contexto. "Hablo de una fase que muchos niños viven, incluidos mis propios hijos. No dije nada malo", declaró la actriz, quien también recordó que sus propios hijos pasaron por momentos difíciles en su infancia y lograron superarlos.
Cuando le preguntaron si se arrepentía de sus declaraciones, Ruffo respondió de forma rotunda: "Yo nunca me arrepiento de nada porque no digo nada malo". Añadió, entre bromas, que sus niños fueron "refeos" cuando eran pequeños pero se compusieron, y que ella también fue "muy feita" de niña, pero logró superarlo.
Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, prefirió mantenerse al margen del conflicto, indicando que no le interesa opinar sobre hijos ajenos y subrayó que la menor no tiene acceso a redes sociales, por lo que no está expuesta directamente a los comentarios negativos.
La polémica sigue alimentando el debate sobre la responsabilidad de los medios y el público al interpretar declaraciones públicas, mientras la familia Derbez mantiene la discreción respecto al tema.