Victoria Ruffo no se arrepiente de sus comentarios sobre la hija de Eugenio Derbez

...

La actriz Victoria Ruffo respondió a la polémica generada por sus declaraciones sobre la menor del clan Derbez, asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no se arrepiente de lo dicho.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 12:19 PM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 02:06 PM.