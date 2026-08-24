Yolanda Andrade responde a Victoria Ruffo y reaviva el debate sobre comentarios al físico de menores

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La conductora Yolanda Andrade atacó a Victoria Ruffo tras sus críticas al debut de Aitana Derbez, desatando una polémica en redes sociales sobre la pertinencia de hablar del aspecto físico de niños y adolescentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/08/2026 06:06 AM.
En Espectáculos y editada el 24/08/2026 11:54 AM.