Yolanda Andrade responde a Victoria Ruffo y reaviva el debate sobre comentarios al físico de menores

Yolanda Andrade, conductora del programa Montse & Joe, arremetió contra Victoria Ruffo después de que la actriz hiciera comentarios sobre el debut de Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Los dichos de Ruffo, que aludían a la "fealdad característica" de la menor en su etapa de transición a la adolescencia, se viralizaron y generaron una fuerte controversia.
En respuesta, Andrade publicó en sus redes una imagen del rostro de Victoria Ruffo acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como una burla. En la publicación, la conductora señaló que la actriz habría lanzado esas críticas porque aún estaría "ardida" y etiquetó a Eugenio Derbez, insinuando una posible motivación personal detrás de los comentarios.
El mensaje de Andrade concluyó con una frase que intensificó la reacción del público: "A esa edad los menores atraviesan una etapa de fealdad característica". Aunque algunos usuarios argumentaron que la crítica no estaba dirigida directamente a la niña, la mayoría la calificó como "desafortunada" y "inapropiada", recordando la sensibilidad que debe existir al hablar del aspecto físico de menores.
Las reacciones en Twitter, Instagram y Facebook fueron abundantes. Usuarios defendieron a Aitana, denunciaron el discurso de Ruffo y criticaron la forma en que Andrade manejó la polémica, considerándola una "guerra de egos" que distrae del talento emergente de la joven actriz.
Este episodio reabre el debate sobre los límites del discurso público respecto al cuerpo de niños y adolescentes, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años en México y el mundo. Expertos en comunicación y psicología infantil advierten que los comentarios sobre la apariencia pueden afectar la autoestima y el desarrollo emocional de los menores, y llaman a una mayor responsabilidad por parte de figuras públicas.
Mientras tanto, el debut de Aitana Derbez sigue en el foco de la industria del entretenimiento, y tanto su familia como sus seguidores esperan que la controversia no eclipse su trabajo artístico.