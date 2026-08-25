Adrián Marcelo descarta su paso por ‘La granja VIP 2026’ y explica la razón del rechazo

Adrián Marcelo ha dejado sin esperanzas a sus seguidores que esperaban verlo en la segunda temporada de La granja VIP 2026, programada para estrenarse el 6 de septiembre. A través de X (antes Twitter) el creador de contenido confirmó que recibió la invitación, pero declinó el proyecto porque “no le llegaron al precio”.
El regiomontano se hizo conocido en México por su paso por La casa de los famosos México (2024), donde ingresó como uno de los favoritos, pero su permanencia estuvo marcada por polémicas, comentarios considerados misóginos y enfrentamientos con la concursante Gala Montes. Ante la presión, Marcelo abandonó el reality de forma voluntaria, lo que desencadenó críticas en redes y la cancelación de varios de sus shows. Algunas marcas patrocinadoras también se desvincularon.
Aunque la salida del programa le generó controversia, Marcelo asegura que su carrera se fortaleció: “A mí no me cancelaron; al salir de ‘La casa’ me volvieron el personaje más rentable del entretenimiento en México”. Añadió que recibió más de 3,000 boletos pagados para una charla en Tijuana y que sus reproducciones en YouTube se dispararon tras el reality.
En cuanto a La granja VIP 2026, la producción ha revelado que la temporada contará con 20 participantes; hasta la fecha se han confirmado nueve y se ha insinuado que el décimo granjero será un comediante o influencer, basándose en pistas como un corazón de madera rota y un micrófono de stand‑up.
Los seguidores de Marcelo aplaudieron su decisión, reiterando su apoyo al creador pese a las críticas. “Lo consideramos uno de los mejores comediantes de México”, comentaron en redes.
Rosa María Noguerón, productora del reality, manifestó que mantiene una buena impresión de Marcelo y que le gustaría contar con él como panelista en futuras ediciones, aunque el influencer dejó clara su postura: solo aceptaría volver bajo condiciones que considerara justas.