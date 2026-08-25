Adrián Marcelo descarta su paso por ‘La granja VIP 2026’ y explica la razón del rechazo

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El influencer regiomontano confirmó que no participará en la segunda temporada de ‘La granja VIP 2026’, alegando que la oferta económica no alcanzó sus expectativas, pese a haber sido invitado tras su polémica salida de ‘La casa de los famosos México’.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 06:31 AM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 06:45 AM.