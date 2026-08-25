Alfredo Adame arremete contra La Casa de los Famosos México 2026 y Aldo Rendón

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El actor y conductor Alfredo Adame calificó de “aburrido” y “sin ritmo” al reality show La Casa de los Famosos México 2026, y lanzó duras críticas contra Aldo Rendón, mientras comenta sobre posibles nuevos participantes y descarta su regreso a La Granja VIP 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 06:27 AM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 06:43 AM.