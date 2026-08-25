Alfredo Adame arremete contra La Casa de los Famosos México 2026 y Aldo Rendón

En una rueda de prensa ante varios medios de comunicación, el actor y conductor Alfredo Adame volvió a generar polémica al lanzar duras críticas contra el reality show La Casa de los Famosos México 2026, actualmente transmitido por televisión abierta y plataformas digitales.
Adame describió el programa como “aburrido” y “sin ritmo”, y sostuvo que la falta de aceptación del público se debe, en gran medida, a la elección del elenco. “La gente quiere que vaya Alfredo Adame porque es el que le mete el sazón y el sabor al caldo. Los demás son una bola de aburridos que no sirven para nada”, afirmó el actor, quien se autodenomina el “Golden Boy”.
El crítico también dirigió sus comentarios a Aldo Rendón, integrante del programa y presunto antagonista de Adame. Según el actor, Rendón habría cuestionado su trayectoria y hablado de él dentro de la casa, lo que alimentó una relación tensa entre ambos. “Aldo Rendón es una pieza que no aporta nada al espectáculo; su presencia solo sirve para generar polémica sin sustancia”, declaró.
En cuanto a la posible incorporación de Emiliano Aguilar, primogénito del cantante Pepe Aguilar, Adame se mostró favorable a su ingreso, argumentando que la presencia de un artista de la talla de Aguilar “añadiría el toque de frescura que necesita el programa”.
El actor también confirmó que no participará en la edición 2026 de La Granja VIP. Sin embargo, reveló que su “enemigo” Carlos Trejo, reconocido investigador paranormal, sí formará parte del elenco. “Por lo menos va a nadar en lodo y lo que acostumbra, vivir en la cochinada”, comentó Adame, insinuando un posible enfrentamiento dentro del reality.
Las declaraciones de Alfredo Adame han generado reacciones encontradas entre seguidores y críticos del medio televisivo, quienes esperan que el programa tome en cuenta sus observaciones para mejorar su contenido y captar mayor audiencia.