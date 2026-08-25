Caeli defiende a Mariana Ochoa y critica a Flor Vigna tras polémica en La Casa de los Famosos México

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La influencer Caeli reaccionó en redes sociales defendiendo a la cantante Mariana Ochoa después de que Flor Vigna la llamara “señora fracasada” en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 4. En su video, Caeli recordó el éxito de Ochoa con OV7 y elogió la intervención de Cynthia Klitbo, que también rechazó el calificativo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 06:30 AM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 06:49 AM.