Caeli defiende a Mariana Ochoa y critica a Flor Vigna tras polémica en La Casa de los Famosos México

En la gala de eliminación del pasado domingo en La Casa de los Famosos México 4, la discusión entre la argentina Flor Vigna y la exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, se volvió una de las más sonadas del programa. Tras el episodio, un video de Flor Vigna en el que la tildó de “señora fracasada” se viralizó, generando una fuerte reacción en las redes sociales.
La influencer Caeli, conocida por su presencia en plataformas digitales, publicó un video en el que defendió a Ochoa y criticó a Vigna. “Flor, no tienes ni tantito el éxito que Mariana tuvo. ¿Se acuerdan en OV7? O sea, Mariana, hitazo”, afirmó Caeli, rememorando la etapa dorada del grupo pop en los años noventa y dos mil. Además, elogió a la actriz Cynthia Klitbo, quien intervino en la discusión diciendo: “No, no es fracasada”. Caeli señaló que aplaudió a Klitbo por rechazar el calificativo.
El conflicto surgió cuando Ochoa acusó a Vigna de usar el reality como plataforma para generar contenido y de buscar una supuesta historia de amor con el participante Ese Pérez. Según Ochoa, Vigna se negó a colaborar en las tareas del hogar alegando que “venía a hacer contenido”. La cantante describió la relación entre Vigna y Pérez como “calculada” y advirtió que, de confirmarse fuera del programa, podría perjudicar la imagen de la argentina.
Flor Vigna, por su parte, defendió su postura argumentando que la percepción de Ochoa sobre su vínculo con Pérez era parte del espectáculo y que no creía que trascendiera fuera del encierro. Sin embargo, el comentario despectivo contra Ochoa encendió la polémica, provocando la respuesta de Caeli y la defensa pública de Cynthia Klitbo.
La discusión refleja la tensión entre generaciones y estilos dentro del reality: por un lado, la trayectoria consolidada de Ochoa como cantante pop; por otro, la estrategia de Vigna de capitalizar su presencia en televisión para impulsar su carrera digital. Mientras tanto, la audiencia sigue observando cómo evoluciona la dinámica entre los participantes y cómo las redes sociales amplifican cada confrontación.