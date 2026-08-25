Charly López rompe el silencio: acusa chantaje familiar y defiende su apoyo a su madre

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El exgaribaldi Charly López concedió una entrevista a TVNotas donde desmintió las acusaciones de su familia de haber abandonado a su madre, Doña Elvia, tras la amputación de un dedo por complicaciones de la diabetes. El cantante calificó de chantaje las declaraciones de sus hermanos y sobrina, y presentó pruebas de sus visitas y gestiones hospitalarias. Además, explicó el origen de los supuestos mensajes que se le atribuyeron y anunció que seguirá apoyando a su madre bajo sus propios términos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 06:31 AM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 04:02 PM.