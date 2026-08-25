Charly López rompe el silencio: acusa chantaje familiar y defiende su apoyo a su madre

En una entrevista exclusiva con TVNotas, Charly López, exintegrante de Garibaldi, respondió a las duras acusaciones de su familia, quienes lo tildaron de insensible y lo culparon de haber abandonado a su madre, Doña Elvia, a quien recientemente le amputaron un dedo del pie por complicaciones de la diabetes.
El cantante aseguró que la familia lo está chantajeando y que posee pruebas documentales de los traslados y atenciones que ha brindado a su madre en los últimos meses, incluyendo una visita al hospital el 20 de noviembre, donde habló con el subdirector, el doctor Canek Serna de Jesús, y la directora Lecsy Macedo Calvillo para garantizar la atención adecuada.
“Ellos saben lo que he dado… estoy harto de chantaje”, declaró López, añadiendo que el estado de salud de su madre es “un descuido de ella” y que no ha recibido agradecimientos por su ayuda.
La polémica se originó cuando su sobrina Nabila y otros familiares difundieron en redes sociales que el cantante habría dicho que si su madre se moría, “que se muriera”. López negó rotundamente esa frase, explicando que fue una tergiversación de un mensaje de su expareja y que nunca expresó deseo de muerte hacia su madre.
Asimismo, el artista refutó los comentarios de su “jefa” –presumiblemente su hermana Ariadna– que puso en duda su condición de hijo y lo llamó “pendejo”. López sostuvo que ha apoyado económicamente a sus hermanos y les ha brindado empleo en varios proyectos, y que las críticas carecen de fundamento.
Sobre el distanciamiento familiar, López admitió que “por cuestiones personales, no nos hablamos”, pero reiteró que su madre sigue siendo su madre y que continuará visitándola, aunque no en el momento que la familia desea.
El cantante también reveló haber sufrido acoso y maltrato emocional durante 20 años, señalando que nunca recibió una llamada de apoyo cuando atravesó problemas de salud o depresión.
Con la entrevista, Charly López busca poner fin a la campaña de difamación que, según él, ha sido orquestada por miembros de su familia para perjudicar su imagen y obligarlo a seguir proporcionando recursos bajo presión.