Sam Smith queda fascinado con los tacos de la taquería Orinoco en la Roma

El intérprete británico Sam Smith, en el marco de su gira "To Be Free", aprovechó su paso por la Ciudad de México para probar uno de los íconos gastronómicos del país: los tacos. En un video publicado en sus redes sociales, el cantante mostró su visita a la taquería Orinoco, ubicada en Av. Álvaro Obregón 100, Col. Roma Norte.
Al observar el trompo de carne al pastor, Smith comparó su tamaño con "la pata de un elefante" y describió la preparación como "deliciosa". El artista también destacó la estética del local, señalando que "me encantan los colores" y que el logotipo de Orinoco llamó especialmente su atención.
Al probar el taco, el cantante quedó maravillado por su textura y sabor: "Vean esto, qué delicioso, esto sí es un taco. Vean el tamaño y está crujiente". Añadió que nunca había probado un taco preparado de esa manera y que "el cerdo… increíble. Es un taco increíble". Concluyó que la experiencia lo conquistó y que la comida mexicana ahora ocupa un lugar entre sus favoritas.
La visita de Sam Smith a Orinoco se suma a la lista de celebridades que han reconocido la calidad de la gastronomía callejera mexicana, reforzando la reputación de la colonia Roma como un punto de referencia culinario en la capital.