Sam Smith queda fascinado con los tacos de la taquería Orinoco en la Roma

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Durante su gira "To Be Free", el cantante británico Sam Smith visitó la taquería Orinoco en la colonia Roma de la Ciudad de México y elogió la carne al pastor, el ambiente y la textura del taco, calificándolos entre sus favoritos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 06:26 AM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 06:39 AM.