Sonia Bellina, influencer mexicana encontrada muerta en viñedos de Saint‑Gilles: lo que se sabe

La Fiscalía de Nîmes confirmó el 19 de agosto que la mujer carbonizada encontrada el 12 de agosto en los viñedos de Saint‑Gilles, Francia, era la influencer mexicana Sonia Bellina, de 29 años, tras realizar un análisis de ADN.
Bellina, conocida en TikTok por sus videos de baile, sincronización labial, humor y consejos de belleza, contaba con alrededor de 260 mil seguidores. Su desaparición se reportó la noche del 10 al 11 de agosto, cuando salió sin bolsa y solo con su teléfono para reunirse con su pareja, según declaraciones de su hermana Mia.
El cuerpo fue hallado desnudo y calcinado por un trabajador agrícola; aún se observaban fumarolas en el lugar. La gendarmería del Gard y la sección de investigación de Nîmes tomaron el caso bajo la figura de homicidio.
El 19 de agosto, la Fiscalía arrestó a dos hombres, señalando que existen “elementos que sugieren su participación, directa o indirectamente”. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen.
El caso generó una intensa reacción en redes sociales, donde la familia denunció rumores, insultos y especulaciones sobre la vida privada de Bellina. Su abogado, Mourad Battikh, calificó de “crueldad indescriptible” algunos de los comentarios y advirtió acciones legales contra quienes incurran en delitos.