Sonia Bellina, influencer mexicana encontrada muerta en viñedos de Saint‑Gilles: lo que se sabe

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La creadora de contenido Sonia Bellina, de 29 años, fue identificada como la mujer carbonizada hallada en los viñedos de Saint‑Gilles, Francia. La Fiscalía confirmó su identidad mediante ADN y dos sospechosos fueron detenidos, mientras la investigación sigue sin una hipótesis clara sobre el motivo del homicidio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 01:40 PM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 02:20 PM.