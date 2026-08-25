Wisin lanza “Universidad del Perreo”, un proyecto académico para preservar el reguetón

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El cantante puertorriqueño Wisin presentará el 4 de septiembre su álbum “Universidad del Perreo”, primera fase de una iniciativa que combina música, educación y cultura urbana, con más de dos millones de inscritos y actividades en cuatro ciudades latinoamericanas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/08/2026 06:26 AM.
En Espectáculos y editada el 25/08/2026 06:38 AM.