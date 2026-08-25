Wisin lanza “Universidad del Perreo”, un proyecto académico para preservar el reguetón

El 4 de septiembre se estrenará La Universidad del Perreo, el nuevo álbum de Wisin que marca el inicio de un ambicioso proyecto educativo dedicado al reguetón. El artista, conocido como “El Sobreviviente”, ha anunciado que la iniciativa, presentada como una institución académica, busca “dar al reguetón el rigor y el respeto que se merece”.
Hasta la fecha, la propuesta ha registrado más de dos millones de alumnos inscritos en su plataforma digital, donde podrán acceder a cursos, certificaciones y experiencias exclusivas. Entre las materias anunciadas se encuentran Cátedras de ritmo aplicado, Historia del reguetón y Epistemología del flow. Aunque el plan de estudios completo aún no se ha revelado, la matrícula sigue abierta y ya se confirmaron actividades en San Juan (Puerto Rico), Miami (EE. UU.), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México.
El proyecto cuenta con la colaboración de figuras como Hyde El Químico, Jumbo El Que Produce Solo, Jowell y Los Legendarios. Además, el material de estudio definitivo está listo y se invita a los seguidores a realizar el pre‑save del álbum, disponible a partir de las 7:00 p.m. (PR) del día del lanzamiento.
Con esta iniciativa, Wisin pretende preservar la historia del reguetón, que pasó de ser censurado en Puerto Rico a convertirse en uno de los géneros más influyentes a nivel mundial, y ofrecer un espacio formal para su estudio y difusión.