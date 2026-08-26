Disney estrena el tráiler de “La Emperatriz Divorciada”, la nueva apuesta romántica para 2026

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Disney+ y Hulu presentaron el primer tráiler de “La Emperatriz Divorciada”, adaptación live‑action del popular webtoon. La serie llegará el 4 de noviembre de 2026 y promete combinar intriga política, romance y una protagonista que desafía los límites del poder imperial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 26/08/2026 02:53 PM.