Disney estrena el tráiler de “La Emperatriz Divorciada”, la nueva apuesta romántica para 2026

Disney+ y Hulu revelaron el primer tráiler de “La Emperatriz Divorciada, la esperada adaptación live‑action del exitoso webtoon y novela web que ha congregado a una amplia comunidad de seguidores. La serie, programada para estrenarse el 4 de noviembre de 2026, se perfila como una de las mayores apuestas de fantasía romántica del año.
La historia sigue a Navier Ellie Trovi, una emperatriz del Imperio Oriental conocida por su agudeza intelectual, elegancia y liderazgo. Educada desde la infancia para asumir el trono, Navier se convierte en el pilar de la estabilidad nacional. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando el emperador Sovieshu, su esposo, introduce a Rashta, una joven que rápidamente se gana su favor, desestabilizando la dinámica del palacio.
Ante la creciente distancia del emperador y su deseo de formalizar una unión con Rashta, Navier acepta el divorcio bajo una condición audaz: la autorización para volver a casarse y conservar su título de emperatriz en otro reino. A partir de ese momento, la protagonista se ve inmersa en intrigas diplomáticas, tensiones entre naciones y el desafío de reconstruir su destino lejos del hombre que una vez fue su compañero de vida.
El elenco principal incluye a Ju Ji‑hoon como Sovieshu, el emperador del Imperio Oriental, y a Lee Jong‑seok como Heinrey, príncipe del Reino Occidental. Ambos actores aportan experiencia en dramas históricos y de fantasía, lo que eleva las expectativas sobre la calidad de la producción.
“La Emperatriz Divorciada” llega a Disney+ y Hulu como parte de la estrategia de la plataforma para reforzar su catálogo de contenido original de alta producción, dirigido a audiencias jóvenes y adultas que buscan narrativas complejas y visualmente impactantes. La combinación de una trama basada en un webtoon de gran popularidad y la inversión de Disney en efectos especiales y vestuario promete una experiencia cinematográfica única.
Con su estreno programado para noviembre, la serie ya genera conversación en redes sociales y foros de fanáticos, quienes esperan ver cómo se traducen a la pantalla los ricos detalles del universo original. La expectativa es alta, y la apuesta de Disney podría consolidarse como un referente del género de fantasía romántica en la era del streaming.