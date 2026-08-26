El elenco de “Héroes” se reúne para rendir homenaje a Hayden Panettiere

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El martes 25 de agosto, varios miembros del reparto de la serie “Héroes” se congregaron en una emotiva reunión para honrar la memoria de Hayden Panettiere, fallecida el 16 de agosto a los 36 años. El encuentro, organizado por el escritor y coproductor Bryan Fuller, contó con la presencia física de actores como Jack Coleman y Madeline Zima, y la participación virtual de Zachary Quinto y Sendhil Ramamurthy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 10:06 AM.
En Espectáculos y editada el 26/08/2026 03:23 PM.