El elenco de “Héroes” se reúne para rendir homenaje a Hayden Panettiere

El martes 25 de agosto, aproximadamente diez días después del fallecimiento de Hayden Panettiere, el elenco de la serie de NBC “Héroes” se reunió para rendirle un emotivo homenaje. El escritor y coproductor ejecutivo Bryan Fuller compartió fotografías del reencuentro en su cuenta de Instagram, describiendo la reunión como “una reunión de héroes para celebrar la vida de la joven que era la número 1 en el guión y la número 1 en nuestros corazones y recuerdos”.
En la foto grupal aparecieron actores que compartieron pantalla con Panettiere: Jack Coleman, quien interpretó al padre de Claire Bennet; Masi Oka, Greg Grunberg, Santiago Cabrera, Adrian Pasdar, Jimmy Jean‑Louis, Madeline Zima y otros miembros del reparto. Zachary Quinto (Sylar) y Sendhil Ramamurthy participaron a través de videollamada, expresando su gratitud por la organización del encuentro.
Los comentarios en redes sociales reflejaron la profunda carga emocional del evento. Madeline Zima escribió: “Es un honor haber respirado el mismo aire que Hayden y todo el equipo de ‘Héroes’, una de las habitaciones más llenas de amor en las que he estado”. Jimmy Jean‑Louis, quien interpretó al telépata René, publicó una selfie con Grunberg, Coleman y Pasdar, señalando que la reunión estuvo “profundamente emotiva” y que, aunque había tristeza, también abundó el amor y la gratitud.
Hayden Panettiere había declarado en entrevistas que el rodaje de “Héroes” fue su “salvación” durante un periodo de adicción a opioides y alcohol. En 2022, a People, explicó que el set le impedía “ser un desastre”, aunque fuera incapaz de controlar sus problemas fuera de él. En su libro de memorias “This Is Me: A Reckoning”, describió su papel como Claire Bennet como “liberador” y el ambiente del set como “un sueño hecho realidad”.
Tim Kring, creador y productor ejecutivo de la serie, recordó a Panettiere como “una actriz de talento singular” con una “comprensión profunda de la naturaleza humana”. En un artículo de Variety, Kring rememoró la audición de la actriz a los 16 años, señalando que su dulzura y falta de artificios la hicieron inevitable para encarnar a Claire Bennet.
El homenaje del elenco no solo celebró la trayectoria artística de Panettiere, sino también el impacto personal que tuvo en sus compañeros, quienes la describen como una presencia que los mantuvo “con los pies en la tierra” en momentos críticos de sus vidas.