Eugenio Derbez reúne al elenco original de Shrek 2 en Cannes y anuncia Shrek 5

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En el Festival de Cannes, Eugenio Derbez posó junto a Eddie Murphy, Mike Myers y Cameron Díaz, marcando la primera reunión del elenco de voces original de Shrek 2 en años y confirmando su participación en la esperada quinta entrega de la saga, prevista para el 30 de julio de 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 26/08/2026 03:18 PM.