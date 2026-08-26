Eugenio Derbez reúne al elenco original de Shrek 2 en Cannes y anuncia Shrek 5

El actor mexicano Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al presentarse en el Festival de Cannes junto a Eddie Murphy, Mike Myers y Cameron Díaz, los intérpretes de voz de Burro, Shrek y Fiona en la versión original en inglés de Shrek 2. Las fotografías, compartidas por Derbez en sus redes sociales, se viralizaron al instante, mostrando al elenco reunido por primera vez en más de una década.
El encuentro se dio en el marco de la presentación de Shrek 5, la primera película principal de la franquicia en 17 años, tras Shrek Forever After (2010). La cinta, dirigida por Walt Dohrn, Conrad Vernon y Brad Ableson, y guionizada por Michael McCullers, se estrenará en cines el 30 de julio de 2027.
Además de Myers, Díaz y Murphy, el nuevo reparto incluye a Zendaya, Marcello Hernández y Skyler Gisondo como los hijos del ogro, personajes inéditos en entregas anteriores. La saga Shrek es la segunda más taquillera del mundo en animación, con una recaudación global que supera los 4 mil millones de dólares (≈ 67 mil 760 millones de pesos al 26 de agosto 2026). Shrek 2 sigue liderando con 932 millones de dólares (≈ 15 mil 790 millones de pesos).
Derbez confirmó su regreso al proyecto el 16 de junio 2026, tras negociar la adaptación del guion al español coloquial, condición que la productora aceptó. En la versión en español latino, la actriz Dulce Guerrero retoma el papel de Fiona, mientras que el doblaje del ogro ha generado controversia.
El veterano doblador Alfonso Obregón, voz de Shrek desde 2001, no participará en la nueva entrega. Tras exigir crédito como director de doblaje y una compensación acorde a su trayectoria, la productora optó por buscar otro intérprete. La ausencia de Obregón se hizo evidente en el tráiler lanzado el 16 de junio 2026 y provocó una ola de reacciones en redes sociales. Su salida se produce en medio de un proceso judicial por acusaciones de abuso sexual que, aunque resultó en una sentencia absolutoria, ha generado especulaciones sobre su posible influencia en la decisión de DreamWorks.
Hasta el momento, DreamWorks y Universal no han confirmado quién será la nueva voz del ogro ni si Obregón podría reincorporarse en etapas posteriores de la producción.