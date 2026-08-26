Katy Perry genera polémica al confundir grito popular en la FENAPO 2026

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Durante su concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina, la cantante estadounidense Katy Perry interpretó como insulto el grito local “mucha ropa”, creyendo oír “puta loca”. La confusión provocó una reacción con groserías en inglés y español que se viralizó en redes, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 02:38 PM.
En Espectáculos y editada el 26/08/2026 02:42 PM.