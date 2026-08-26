Katy Perry genera polémica al confundir grito popular en la FENAPO 2026

El martes 25 de agosto de 2026, Katy Perry sorprendió al público de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) al detener su espectáculo para preguntar: “¿Me están diciendo puta loca?”. La artista, que había regresado a México tras su gira The Lifetimes 2025, escuchó entre el ruido del recinto la frase “mucha ropa”, una expresión coloquial que los asistentes utilizan en tono de broma para que alguien se quite una prenda. Al no dominar el español y creyendo haber oído un insulto, la cantante respondió con palabras altisonantes tanto en inglés como en español.
Los videos del incidente circularon rápidamente en TikTok, Instagram y Twitter, acumulando millones de reproducciones y generando debate sobre la interacción de artistas internacionales con el público local. Los fanáticos, conocidos como “KatyCats”, replicaron el grito y aplaudieron la reacción de la cantante, que retomó su repertorio de éxitos como “Roar”, “Firework” y “Teenage Dream” tras aclarar la confusión.
El concierto, parte de la cartelera internacional de la edición 2026 de la FENAPO, contó con acceso gratuito y superó las expectativas de asistencia del comité organizador. Además de Perry, el festival presentó a Mötley Crüe, Bizarrap, Kenia OS, Sin Bandera y Santa Fe Klan, y fue transmitido oficialmente por los canales del Gobierno de San Luis Potosí para quienes no pudieron ingresar al recinto.
Este episodio refuerza la relación cercana que Katy Perry ha cultivado con el público mexicano, caracterizada por el humor y la disposición a integrarse a expresiones locales. La confusión en la FENAPO 2026 no solo generó contenido viral, sino que también subrayó la importancia de la sensibilidad cultural en presentaciones internacionales.