Kevin Costner rinde homenaje a Dolly Parton y recuerda la historia de “I Will Always Love You”

El 25 de agosto, la industria musical perdió a Dolly Parton, quien falleció a los 80 años. En respuesta, el actor Kevin Costner, de 71 años, compartió un emotivo tributo en sus historias de Instagram, expresando su consternación y gratitud por la confianza que la legendaria cantautora le brindó al permitirle usar su canción “I Will Always Love You” en la película El guardaespaldas (1992).
Costner escribió: “¡Dios mío! ¿Dónde te has ido, Dolly? Todos estamos sin aliento. La sensación de quién eres y quién fuiste está tan cerca. Todos nos hemos detenido un momento a pensar en el milagro que fuiste”. Añadió también: “Gracias por confiarme ‘I Will Always Love You’. Tan generosa en todo. Estamos todos desconsolados en este momento. Perdónanos, pero te extrañaremos mucho. Muchísimo”.
La canción, compuesta por Parton en 1974 como despedida a su entonces socio Porter Wagoner, fue elegida para cerrar la cinta después de que el equipo de producción, liderado por Clive Davis de Arista Records, buscara una pieza musical que diera fuerza al clímax de la historia. Según relata Parton en una entrevista con CMT (2011), Costner y su secretaria fueron quienes mostraron interés en la canción cuando la pista original del filme se volvió indisponible. “Se la envié y no volví a saber nada”, recordó.
Whitney Houston, quien interpretó a la estrella Rachel Marron en la película, grabó una versión que se convirtió en un fenómeno global. La canción encabezó la banda sonora, la cual se consolidó como el álbum de banda sonora más vendido de la historia y el más vendido por una artista femenina, generando más de 400 millones de dólares en taquilla a nivel internacional. Houston recibió dos Grammy por la grabación (Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina) y la canción fue nominada al Óscar a Mejor Canción Original.
El vínculo entre Costner y Parton, aunque breve, quedó inmortalizado en la cultura popular gracias a la poderosa combinación de cine y música. El homenaje del actor subraya la influencia perdurable de Dolly Parton, no solo como compositora, sino como figura que, con generosidad, permitió que su obra trascendiera generaciones.