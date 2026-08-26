Kevin Costner rinde homenaje a Dolly Parton y recuerda la historia de “I Will Always Love You”

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El actor Kevin Costner publicó un emotivo mensaje en Instagram tras la muerte de Dolly Parton, agradeciendo la canción que la cantante le cedió para la película de 1992 y rememorando el vínculo que los unió.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 04:46 PM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 03:11 PM.