Tim Curry fallece a los 80 años: lo que se conoce sobre su causa de muerte

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El actor británico Tim Curry, icónico por papeles como Dr. Frank‑N‑Furter y Pennywise, murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años. Hasta el momento no se ha anunciado una causa oficial, aunque se conocen sus problemas de salud crónicos desde el derrame cerebral de 2012.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 09:32 AM.
En Espectáculos y editada el 26/08/2026 02:57 PM.