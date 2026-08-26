TXT anuncia concierto en Ciudad de México para el 12 de mayo de 2027

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Tomorrow X Together (TXT) confirmó su paso por México dentro de la gira mundial “STEAL THE WIND”. El concierto será el 12 de mayo de 2027, aunque aún no se ha revelado el recinto ni la fecha de venta de boletos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/08/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 26/08/2026 02:55 PM.