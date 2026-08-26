TXT anuncia concierto en Ciudad de México para el 12 de mayo de 2027

Tomorrow X Together (TXT) confirmó oficialmente su concierto en Ciudad de México como parte de la gira mundial STEAL THE WIND. El anuncio, realizado el 26 de agosto a través de las cuentas oficiales del grupo, incluye la fecha del 12 de mayo de 2027, pero el recinto y los detalles de venta de entradas permanecen sin confirmar.
El calendario de la gira muestra paradas en ciudades como Seúl, Tokio, Los Ángeles, Chicago, París y Ámsterdam, y la fecha mexicana forma parte de la etapa norteamericana. Antes de llegar a México, TXT se presentará en Tacoma (EE. UU.) e Inglewood, y después continuará en Fort Worth, Atlanta, Belmont Park y Chicago, antes de dirigirse a Europa.
Hasta el momento, BIGHIT MUSIC no ha anunciado cuándo iniciará la venta de boletos, los precios ni si habrá preventa exclusiva para los miembros de MOA Membership, el club oficial de fans. Se espera un próximo comunicado que detalle el recinto, el mapa de localidades y los costos de las entradas.
La compañía también indicó que el calendario publicado corresponde a una primera serie de conciertos y que se anunciarán más fechas de la gira STEAL THE WIND en el futuro.