Fallece el padre de Sheyla Tadeo: la actriz y cantante mexicana se despide con dolor

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Sheyla Tadeo confirmó el fallecimiento de su padre, Ramón Tadeo, un día después de anunciar su hospitalización. La noticia, difundida en sus redes sociales, generó una ola de condolencias y apoyo de seguidores y colegas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 10:56 AM.