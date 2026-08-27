Fallece el padre de Sheyla Tadeo: la actriz y cantante mexicana se despide con dolor

Sheyla Tadeo anunció el fallecimiento de su padre, Ramón Tadeo, el 27 de agosto de 2026. La actriz y cantante compartió la triste noticia a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, expresando: “Se me rompe el alma al despedirte”.
El anuncio llegó apenas un día después de que la artista informara que su padre se encontraba hospitalizado y en estado delicado de salud. Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa de la muerte ni ha ofrecido mayores detalles sobre la hospitalización.
El mensaje de Sheyla fue recibido con una gran cantidad de condolencias y muestras de apoyo por parte de seguidores, colegas del medio televisivo y musical, y personalidades del espectáculo. Muchos recordaron la trayectoria de la artista, quien se hizo conocida por su personaje de Zoila en la comedia Cero en Conducta y ha desarrollado una exitosa carrera como cantante y actriz de telenovelas.
Sheyla Osiris Tadeo Bringas nació el 3 de abril de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera artística en 1995 al participar en el concurso Valores Juveniles de "Siempre en Domingo", donde obtuvo el segundo lugar. Su desempeño llamó la atención de Raúl Velasco y del productor Luis de Llano Macedo, lo que le abrió las puertas a la telenovela Agujetas de color de rosa. Un año después se integró al elenco de Al ritmo de la noche, donde interpretó a Zoila en una serie de sketches escolares; el éxito del personaje dio origen a Cero en Conducta, una de las comedias más recordadas de la televisión mexicana.
Posteriormente, Sheyla participó en producciones como Mi destino eres tú, La Jaula, La Escuelita VIP, Rafaela y Amorcito corazón. En el ámbito musical, lanzó su primer álbum en 2009 y ha grabado discos como Amémonos, un homenaje a Lucha Villa. Además, ha competido en programas como Cantando por un sueño, Reyes de la canción y El show de los sueños.
Sheyla también ha hablado abiertamente sobre los estereotipos físicos que enfrentó en la industria, recordando que le exigieron perder 40 kilos en un mes para aspirar a roles protagónicos. Su testimonio ha contribuido al debate sobre los estándares de belleza en el espectáculo mexicano.
La comunidad artística y los seguidores continúan enviando mensajes de apoyo a Sheyla Tadeo en este difícil momento de luto.