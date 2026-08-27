José Eduardo Derbez defiende a su madre Victoria Ruffo ante polémica por comentarios sobre Aitana

El actor José Eduardo Derbez salió en defensa de su madre, la actriz Victoria Ruffo, después de que sus comentarios sobre la menor Aitana Derbez generaran una fuerte polémica en redes sociales. Derbez sostuvo que conoce el sentido del humor de su madre y que, desde su perspectiva, las declaraciones no constituyeron un ataque contra su hermana.
La controversia surgió cuando, tras la presentación de Sentidos Opuestos en la que participó Alessandra Rosaldo junto a su hija Aitana, a Victoria Ruffo le preguntaron por la menor. La actriz respondió haciendo referencia a la edad de Aitana y a una etapa de cambios físicos típicos de la infancia, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una crítica al aspecto físico de la niña.
Ante la reacción, Victoria Ruffo aclaró que sus palabras se referían a una fase de crecimiento general y no a Aitana en particular, señalando que habían sido malinterpretadas. Posteriormente, el actor José Eduardo fue interrogado sobre el tema y manifestó que no desea tomar partido entre los miembros de su familia, pues considera a Victoria, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana como parte de su círculo familiar.
Derbez explicó que su madre suele bromear de forma particular y que él no percibió sus comentarios como un ataque. Además, señaló que en la actualidad es frecuente que declaraciones se saquen de contexto, lo que pudo haber ocurrido en este caso. Reiteró que no considera que la intención de su madre fuera dañar a Aitana y prefirió mantenerse al margen de cualquier conflicto familiar.
Victoria Ruffo volvió a pronunciarse, insistiendo en que sus palabras fueron malinterpretadas y pidiendo que se deje de indagar sobre la polémica. Añadió que evitará opinar sobre otras personas para no generar nuevas interpretaciones equivocadas. Con estas declaraciones, José Eduardo Derbez respaldó a su madre sin entrar en confrontación directa con Alessandra Rosaldo o Eugenio Derbez, subrayando que los comentarios formaron parte del humor propio de su familia y no de una intención ofensiva.