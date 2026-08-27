José Eduardo Derbez defiende a su madre Victoria Ruffo ante polémica por comentarios sobre Aitana

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El actor José Eduardo Derbez respaldó a Victoria Ruffo, aclarando que sus palabras no fueron un ataque a Aitana Derbez y que fueron malinterpretadas en el contexto de su humor familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 04:29 PM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 04:42 PM.