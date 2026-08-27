José Eduardo Derbez descarta separación y confirma estabilidad con Paola Dalay

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El actor y comediante José Eduardo Derbez negó los rumores de ruptura con Paola Dalay, explicando que el distanciamiento fue por compromisos laborales y que su relación sigue firme.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 12:25 PM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 12:59 PM.