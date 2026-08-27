José Eduardo Derbez descarta separación y confirma estabilidad con Paola Dalay

En una entrevista concedida a Hoy en el aeropuerto después de regresar de España, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta separación de su esposa, Paola Dalay.
El actor explicó que la distancia de varios días entre ambos se debió a compromisos profesionales previamente agendados. Mientras él viajaba por trabajo, Paola también tenía una oportunidad laboral que consideró importante para su crecimiento profesional, por lo que no pudieron coincidir durante ese periodo.
Derbez precisó que, ante la situación, decidió viajar con su hija Tesa, disfrutando de tiempo de calidad como padre, mientras Paola continuaba con sus actividades. "Nuestro matrimonio no está en crisis; simplemente estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales", afirmó.
El actor también abordó las especulaciones surgidas por la eliminación de algunas fotografías de su pareja en Instagram, aclarando que la medida no estuvo vinculada a ningún conflicto, sino a una simple actualización del perfil.
Además, José Eduardo descartó los rumores de infidelidad que involucraban a Paola y a una supuesta mujer llamada Mafer, calificándolos de “infundados”.
Para cerrar la entrevista, Derbez confirmó que Paola Dalay lo acompañará a la alfombra roja programada para este jueves, reforzando que su relación se mantiene estable y sin planes de separación.
Con esta declaración, el actor busca poner fin a la ola de especulaciones que ha alimentado la prensa del corazón en las últimas semanas.