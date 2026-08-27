Juan Gabriel: seis nominaciones al Grammy y dos victorias póstumas en los Latin Grammy

Juan Gabriel, ícono indiscutible de la música mexicana, recibió seis nominaciones al Grammy de la Academia de Grabación, pero nunca obtuvo el galardón durante su vida. Sus candidaturas incluyeron álbumes como Gracias por esperar, El México que se nos fue, Celebrando 25 años de Juan Gabriel: En concierto en el Palacio de Bellas Artes y Abrázame muy fuerte. A pesar de la calidad y el impacto de sus obras, la votación de la Academia no le otorgó una victoria.
En contraste, el cantante sí logró reconocimiento en la Academia Latina de la Grabación. Con cinco nominaciones a los Latin Grammy, Juan Gabriel se llevó dos premios, ambos de manera póstuma, en la ceremonia de 2016: Los Dúo 2 ganó Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Estas distinciones llegaron meses después de su fallecimiento el 28 de agosto de 2016.
Además de los premios, la trayectoria de Juan Gabriel estuvo marcada por otros honores: en 2009 fue nombrado Persona del Año por los Latin Grammy y fue incorporado al Billboard Latin Music Hall of Fame. Su repertorio, interpretado por decenas de artistas, sigue vigente en la cultura popular latinoamericana.
La ausencia de un Grammy estadounidense en vida no disminuye su legado; al contrario, subraya una curiosa particularidad dentro de una carrera que dejó una huella imborrable. La música de Juan Gabriel continúa siendo celebrada y reconocida, demostrando que el valor de su obra trasciende cualquier premio.