Juan Gabriel: seis nominaciones al Grammy y dos victorias póstumas en los Latin Grammy

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El “Divo de Juárez” acumuló seis nominaciones al Grammy de la Academia de Grabación sin lograr una victoria en vida, mientras que sus dos Latin Grammy llegaron después de su fallecimiento. Este contraste evidencia la singularidad de su trayectoria y la vigencia de su legado musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 01:00 PM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 04:25 PM.